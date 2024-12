Ruszają nowe zasady składki zdrowotnej dla biznesu

1 stycznia 2025 roku wejdą w życie przepisy zmieniające zasady naliczania składki zdrowotnej przy zbyciu środków trwałych. Zakładają też obniżenie minimalnej podstawy wymiaru składki płaconej przez przedsiębiorców do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Przepisy zawarte są w nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Według zawartych w ustawie zmian w przypadku zbycia środków trwałych przedsiębiorca sam będzie decydować, czy brać pod uwagę przychody ze sprzedaży środków trwałych przy liczeniu podstawy składki. Do tej pory naliczenie składki w takim przypadku było obligatoryjne.

Nowelizacja obniża też minimalną podstawę wymiaru składki płaconej przez przedsiębiorców do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Obecnie minimalna składka zdrowotna jest naliczana od minimalnego wynagrodzenia.

Na zmianach skorzysta ok. 934 tys. przedsiębiorców

Według rządu, na zmianach skorzysta ok. 934 tys. przedsiębiorców - osoby o najniższych dochodach lub ponoszące stratę mają zaoszczędzić dzięki temu do ok. 105 zł miesięcznie. Rząd zapewnił, że w budżecie na 2025 r. zarezerwowano środki, które mają wyrównać wpływy do NFZ zmniejszone po obniżeniu składki zdrowotnej.

Według zapewnień resortu finansów ubytek ok. 1,5 mld zł spowodowany zmianami w składce zdrowotnej zostanie uzupełniony dotacją podmiotową dla NFZ. Pieniądze na ten cel są przewidziane w rezerwie celowej.

Projekt dotyczący likwidacji składki zdrowotnej od zbycia środków trwałych przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Z kolei autorem autopoprawki do projektu zakładającej obniżenie minimalnej podstawy wymiaru składki było Ministerstwo Finansów.

MF zaproponowało szersze zmiany w składce zdrowotnej, które miałyby obowiązywać od 2026 r. Drugi rządowy projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw został skierowany do sejmowej podkomisji nadzwyczajnej.

Projekt wprowadza dwuelementową podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców - do pewnego poziomu będzie ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów będzie procentowa. Według resortu finansów na reformie zyska ok. 2,45 mln przedsiębiorców; wyższe składki niż obecnie mieliby zapłacić podatnicy o największych przychodach rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W 2026 r. wpływy ze składki zdrowotnej miałby się zmniejszyć o 5 mld 854 mln zł.

