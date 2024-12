Zaplanuj przelewy przed Nowym Rokiem!

Wtorek 31 grudnia to ostatni dzień roboczy w roku. Tego dnia w systemie rozliczeniowym Elixir, obsługującym przelewy międzybankowe w złotych, zrealizowane zostaną dwie sesje rozliczeniowe – o 9:30 i 13:30. Natomiast w Nowy Rok, dzień wolny od pracy, systemy Elixir i Euro Elixir mają przerwę w standardowym funkcjonowaniu – informuje Krajowa Izba Rozliczeniowa.

Elixir to obsługiwany przez KIR elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. Za jego pomocą realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce. Rozliczenie i rozrachunek zleconych w systemie transakcji (przelewów i poleceń zapłaty) odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, od poniedziałku do piątku, o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00, z wyłączeniem ostatniego dnia roboczego w roku, kiedy realizowane są dwie sesje. We wtorek, 31 grudnia, odbędą się więc dwie sesje rozliczeniowe, o godzinie 9:30 i 13:30. Trzeba zatem pamiętać, że przelewy, które zlecimy tego dnia po godzinie 13:30 trafią na konta odbiorców w czwartek, 2 stycznia.

Jak będą realizowane transakcje zagraniczne?

System Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, 31 grudnia będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Podobnie jak w każdym dniu roboczym, KIR przeprowadzi tego dnia 6 sesji rozliczeniowych. Natomiast przelewy, które zlecimy 31 grudnia po godz. 16:50, trafią na konta odbiorców w kolejnym dniu roboczym – czyli w czwartek, 2 stycznia, ponieważ Nowy Rok jest dniem wolnym dla europejskich rozliczeń w euro.

Na problemy płatności natychmiastowe

Niezależnie od dnia tygodnia klienci banków mogą skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, który działa w trybie ciągłym – 24/7/365, czyli również w weekendy i święta. Transfer środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach odbywa się w czasie rzeczywistym.

