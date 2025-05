Zmiany składki zdrowotnej. Czy będzie weto prezydenta?

Związki zawodowe domagają się zablokowania ustawy w sprawie składki zdrowotnej, część przedsiębiorców ma odmienne zdanie - wskazał w poniedziałek prezydent Andrzej Duda podczas spotkania ze stroną społeczną RDS. Dodał, że poprosił o konsultacje zanim podejmie decyzję co do dalszych losów ustawy. Ustawa obniżająca składkę zdrowotną jest niesprawiedliwa społecznie - powiedział w poniedziałek przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda podczas spotkania strony społecznej Rady Dialogu Społecznego z prezydentem Andrzejem Dudą

Prezydent na konsultacjach w Pałacu Prezydenckim zaznaczył, że nowela w sprawie składki zdrowotnej nie została skonsultowana z Radą Dialogu Społecznego (RDS), co - jak ocenił - jest sytuacją nie do przyjęcia.

„Chciałem usłyszeć państwa zdanie in gremio, prosząc o spotkanie Rady Dialogu Społecznego po to, żebyśmy o tej kwestii porozmawiali przed podjęciem decyzji, co do dalszego losu ustawy” - powiedział Andrzej Duda.

Jak stwierdził, „sytuacja jest specyficzna”, gdyż związki zawodowe domagają się zablokowania tej ustawy. Jak dodał, krytyczne głosy padają zarówno ze strony OPZZ jak i NSZZ „Solidarność”.

Prezydent podkreślił, że część przedsiębiorców ma z kolei odmienne zdanie, dlatego chciałby bezpośrednio wysłuchać tych opinii.

Prezydent RP Andrzej Duda (L) i przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda (P) na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, 5 bm. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie / autor: PAP/Radek Pietruszka

Szef NSZZ „Solidarność”: ustawa obniżająca składkę zdrowotną jest niesprawiedliwa społecznie

„Szanowny panie prezydencie, czas wykorzystywania pracowników na etatach skończył się. (…) Pracownicy na etacie nie będą utrzymywać całego systemu zabezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Nikt w przestrzeni publicznej nie mówi, że ta ustawa jest niesprawiedliwa społecznie, bo składkę w pełnej wysokości 9 proc. od pełnego świadczenia muszą też płacić emeryci, ale niektórzy mogą płacić składkę ryczałtową 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia” - powiedział przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Podkreślił, że ustawa nie była konsultowana z Radą Dialogu Społecznego. „Nie sądziliśmy i nie sądziłem osobiście, że kolejna fundamentalna sprawa, jaką jest składka zdrowotna, nie zostanie skonsultowana z Radą Dialogu Społecznego” - stwierdził.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców od 2026 r. Regulacja wiąże się z ubytkiem wpływów ze składki do NFZ w kwocie ok. 4,6 mld zł, co rząd deklaruje pokryć z budżetu państwa.

Nowela zakłada wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – do pewnego poziomu byłaby ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów – procentowa. Zmiany dotyczą ok. 2,5 mln prowadzących działalność gospodarczą.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bruksela uderza w polskich producentów owoców i warzyw

Tuska już nie interesuje obietnica paliwa po 5,19 zł

Kawa rano czy po południu? To jednak ma znaczenie…

»» Strefa Starcia o Rafale Trzaskowskim: To jest leń! – oglądaj tylko na antenie telewizji wPolsce24