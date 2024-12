Ludzkość w dniu Nowego Roku będzie liczyła ponad 8 mld

W dniu Nowego Roku populacja ludzka całego globu będzie liczyła 8,09 mld osób. W mijającym roku zwiększyła się o dalsze 71 mln (0,9 proc.) - oceniło amerykańskie federalne Biuro Spisowe w opublikowanym w poniedziałek raporcie.

W raporcie stwierdzono, że tegoroczny wzrost był nieco mniejszy niż w roku 2023 kiedy wyniósł 75 mln. Ocenia się w styczniu przyszłego roku co sekundę rejestrowanych będzie 4,2 urodzeń i 2 zgony.

Liczba ludności Stanów Zjednoczonych zwiększyła się w 2024 roku o 2,6 mln i w dniu Nowego Roku będzie wynosić 341 mln. W styczniu 2025 r. co 9 sekund urodzi się kolejny Amerykanin a co 9,4 sekundy jeden umrze. Migracja spowoduje, że liczba ludności USA będzie się zwiększać o kolejną osobę co 23,2 sekundy.

Według Biura Spisowego wynik „netto” urodzeń zgonów i migracji spowoduje wzrost liczby ludności USA o kolejną osobę co 21,2 sekundy.

Łącznie w latach 20. XXI wieku, które już upłynęły, ludność USA zwiększyła się o prawie 9,7 mln, czyli o 2,9 proc. W poprzednim dziesięcioleciu wzrost był mniejszy - o 7,4 proc., najmniej od lat 30. ub. wieku.

PAP, sek

