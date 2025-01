Cicha rewolucja w PIT dla biznesu

Od 1 stycznia 2025 roku przedsiębiorcy mogą stosować kasowe rozliczanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów, tzw. kasowy PIT. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby, które wykonują działalność samodzielnie i którzy w ub.r. uzyskali przychody nieprzekraczające 1 mln zł.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy będą płacić podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar albo wykonaną usługę oraz potrącać koszty uzyskania przychodów po dokonaniu zapłaty za otrzymany towar lub wykonaną usługę. Po upływie dwóch lat, licząc od dnia wystawienia faktury, przedsiębiorcy będą musieli rozpoznać przychód z działalności gospodarczej, nawet jeżeli nie otrzymają od kontrahentów zapłaty za wydany towar lub wykonaną usługę.

Deklaracja o stosowaniu kasowego PIT do 20 lutego

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z kasowego PIT, musi złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze metody kasowej - na piśmie, do 20 lutego, jeśli kontynuuje działalność. Jeśli ją rozpoczyna, oświadczenie musi złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia działalności gospodarczej; jeśli firma startuje w grudniu, to oświadczenie należy złożyć w grudniu. Wybór metody kasowej będzie obowiązywać przez cały rok; dopiero w nowym roku będzie można to zmienić.

Z kasowego PIT nie mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oraz spółki jawnej. Tej metody nie można stosować także do przychodów z transakcji z podmiotem powiązanym, czyli np. ze spółką, w której przedsiębiorca ma więcej niż 5 proc. udziałów, oraz z taką, która ma siedzibę w raju podatkowym. Kasowego rozliczenia PIT nie można stosować również do przychodów z tytułu zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, czyli np. ze sprzedaży samochodu, budynku albo maszyny.

Z informacji opublikowanych przez MF wynika, że po wyborze metody kasowej należy prowadzić ewidencję faktur. Musi ona zawierać datę wystawienia faktury, numer faktury, kwotę należności oraz datę uregulowania płatności.

PAP, sek

