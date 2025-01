Obajtek o strategii Orlenu: nasze pomysły, opakowane na nowo

„Nowa” strategia Grupy ORLEN to w rzeczywistości kontynuacja kierunków z 2023 roku, wydłużona jedynie do 2035 roku (poprzednia strategia zaplanowana była do 2030 roku) – ocenia były prezes Orlenu Daniel Obajtek.

To dowód na to, że wszystko, co z PiS-em związane trzeba skrytykować, opakować na nowo i sprzedać jako swoje. To wszystko, co wnieśli do spółek Skarbu Państwa.

Dzisiejsza konferencja i cała strategia to niepotrzebnie wydane pieniądze. Jedyne, co cieszy to to, że kierunek został utrzymany, że potwierdzono zasadność fuzji i ORLENU jako lidera transformacji energetycznej - podsumowuje Daniel Obajtek.

