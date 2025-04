Nawrocki: chcemy Polski wielkiej!

„My dziś musimy myśleć o Rzeczpospolitej za kolejne tysiąc lat, bo jesteśmy tylko depozytariuszami tego dziedzictwa” - mówił obywatelski kandydat na prezydenta popierany przez PiS, prezes IPN Karol Nawrocki podczas marszu z okazji tysiąclecia Królestwa Polskiego oraz 500 lat od Hołdu Pruskiego – relacjonuje wPolityce.pl

To wielkie zobowiązanie drodzy państwo. My jesteśmy zobowiązani dziś wobec naszej ponad tysiącletniej przeszłości, wobec naszego dziedzictwa narodowego, wobec naszej pamięci. Ale jesteśmy też zobowiązani tutaj dzisiaj, wszyscy na tym placu, wszyscy Polacy, którzy nas oglądają – jesteśmy zobowiązani wobec naszej przyszłości. Wobec naszej przyszłości nie tylko w ciągu najbliższych pięciu, dziesięciu lat. Nie tylko. W obliczu całego wieku. My dziś musimy myśleć o Rzeczpospolitej za kolejne tysiąc lat, bo jesteśmy tylko depozytariuszami tego dziedzictwa, tego piękna, tej korony, które zostało nam podarowane, nam współczesnym, abyśmy o nie dbali, abyśmy je pielęgnowali i abyśmy nie godzili się na odbieranie nam wolności, na oddawanie naszej suwerenności. Tak, chcemy naszej przyszłości, która jest bezpieczna — wskazał Karol Nawrocki.

Chcemy Rzeczpospolitej, która dba o Polaków i chce, aby Polakom w Rzeczpospolitej żyło się dobrze. Chcemy Polski z aspiracjami, z marzeniami, bo jesteśmy zobowiązani do tych, którzy byli przed nami i którzy przyjdą po nas. Chcemy Polski wielkiej!

Wystąpienie dr. Karola Nawrockiego na Marszu 1000-lecia w Warszawie

