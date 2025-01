CPK ma tzw. decyzję lokalizacyjną

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski wydał decyzję lokalizacyjną ws. inwestycji Centralny Port Komunikacyjny, obejmującą komponent lotniskowy, drogowy i kolejowy. Dotyczy ona terenów położonych w trzech gminach: Baranów, Teresin i Wiskitki.

Wojewoda mazowiecki przypomniał w czwartek, że wniosek o decyzję lokalizacyjną złożyła spółka CPK.

„W dniu wczorajszym wydałem decyzję lokalizacyjną do inwestycji o nazwie Centralny Port Komunikacyjny” - powiedział na konferencji prasowej Mariusz Frankowski.

Podkreślił, że decyzja otwiera spółce CPK drogę do składania wniosków o pozwolenia na budowę.

Jak dodał, inwestycja ta ma ”ogromny charakter: 2 tys. 339 działek; 2,6 tys. hektarów terenów położonych na terenie trzech gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki”. „To jest decyzja, która obejmuje trzy komponenty: kolejowy, drogowy i lotniskowy” - wskazał.

Spółka CPK w połowie grudnia przekazała do Wojewody Mazowieckiego listę działek nabytych w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć.

Klimczak: CPK wystąpi o finansowanie europejskie na budowę tunelu dla Kolei Dużych Prędkości

„Mamy decyzję lokalizacyjną dla budowy najnowocześniejszego lotniska w Europie, które powstanie w środkowej Polsce” - podkreślił minister infrastruktury. Jak wskazał, uzyskanie decyzji lokalizacyjnej jest kluczowym elementem projektu CPK.

Przypomniał, że projekt CPK przewiduje budowę nie tylko lotniska, ale i Kolei Dużych Prędkości.

„W ostatnim czasie udało nam się podpisać 60 ważnych umów opiewających na kwotę ponad 8 mld zł” - dodał Klimczak.

Szef MI zapowiedział, że ”jeszcze w tym miesiącu spółka CPK wystąpi o finansowanie europejskie na budowę tunelu dla Kolei Dużych Prędkości w Łodzi„. „Przypomnę, ogłosiliśmy przetarg na realizację tej budowy. W tym roku zostanie wyłoniony wykonawca” - dodał.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Początek końca polskiego rynku srebra?

Zrobili to! Niemiecki Rhenus rządzi w porcie Szczecin

Niemcy przejmują polskie firmy. Prof. Chojna- Duch: „Wiele się o tym mówi”

»»Kandydat na prezydenta Karol Nawrocki domaga się od rządzących walki z drożyzną – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24