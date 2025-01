Gdański urząd zmienili w pocztę

Nie listonosze, ani Poczta Polska, a urzędnicy gdańskiego magistratu będą w tym roku dostarczać mieszkańcom korespondencję dotyczącą lokalnych podatków. 110 urzędników dostarczy ponad 100 tys. decyzji podatkowych mieszkańcom.

Jak przekonują przedstawiciele miasta Gdańska, wykorzystanie urzędników jest zdecydowanie bardziej ekonomiczne i skuteczniejsze niż korzystanie z usług operatora pocztowego.

Decyzje mogą być doręczane od poniedziałku do soboty od godz. 9.00 do godz. 20.00. Doręczyciele nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć zamkniętą przesyłkę. Ponadto na żądanie podatnika zobowiązani są do przedstawienia legitymacji służbowej.

Kto zastąpi urzędników w urzędzie, gdy ci będą roznosić korespondencję? Tego gdański magistrat nie wyjaśnia.

