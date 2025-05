Obajtek: uchwała uchylona, ale kto odpowie za hejt?

Sąd Okręgowy w Łodzi uwzględnił powództwo akcjonariusza Orlenu o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia, dotyczącej roszczeń o naprawienie szkód wobec poprzedniego zarządu - poinformował Orlen. Spółka zapowiada odwołanie się od wyroku. „Usłużni dziennikarze zdążyli napisać masę niepochlebnych artykułów. I kto za to odpowie?” – skomentował wtorkową decyzję sądu we wpisie w mediach społecznościowych były prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Chodzi o uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orlenu z 2 grudnia 2024 r. Uchwała „postanawia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu”, upoważniając obecny zarząd do podniesienia takich roszczeń wobec 13 osób, które zasiadały w poprzednich władzach spółki.

Sąd Okręgowy w Łodzi uchylił uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności cywilnej mnie oraz były Zarząd ORLENU. Wydano dziesiątki, jak nie setki tysięcy złotych na pseudoanalizy. Usłużni dziennikarze zdążyli napisać masę niepochlebnych artykułów. I kto za to odpowie? – skomentował wtorkową decyzję sądu we wpisie w mediach społecznościowych były prezes Orlenu Daniel Obajtek.