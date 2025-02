Będzie chleb z dodatkiem larw owadów!

Mącznik młynarek, świerszcz domowy, szarańcza wędrowna. Oswajajmy się z tymi smakowicie brzmiącymi nazwami „kulinarnych rarytasów”, które lada moment trafią na nasze stoły i do naszych żołądków.

Komisja Europejska zatwierdziła właśnie możliwość dodawania sproszkowanych larw mącznika młynarka do żywności, w tym do pieczywa. Są jednak pewne warunki. Larwy muszą być poddane działaniu promieni UV, a gotowe produkty zawierające ten nietypowy składnik będą musiały posiadać odpowiednie oznaczenia.

Napromieniowane i oznaczone

Żeby larwy trafiły do żywności, muszą zostać poddane promieniowaniu UV. Można je dodawać m.in. do: serów, dżemów owocowych, przecierów warzywnych, makaronów, przetworzonych produktów ziemniaczanych oraz do pieczywa. Mącznik młynarek nie jest osamotniony, bo Bruksela dała również zielone światło dla spożywania świerszcza domowego w postaci mrożonej, suszonej i sproszkowanej, a także szarańczy wędrownej. Bogate źródło błonnika -

Podkreślono, że decyzja ta jest zgodna z wymogami FAO, czyli agendy ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa, która promuje konsumpcję owadów jako bogatego źródła białka, tłuszczu i błonnika. Zdaniem FAO, mogą one służyć za „zrównoważone źródło pożywienia o niskiej emisji dwutlenku węgla”.

Chrząszcz z rodziny czarnuchowatych

Na pierwszy ogień pójdzie mącznik młynarek. To chrząszcz z rodziny czarnuchowatych. Jego larwy osiągają rozmiar do 30 mm. Specjał z jadłospisów przyszłości sam występuje zazwyczaj w… produktach żywnościowych – np. w niehigienicznie utrzymywanych magazynach, młynach czy piekarniach.

W Chinach do „delikates”

Termin „nowa żywność” (novel food) w unijnym żargonie oznacza produkty, które nie były stosowane na szeroką skalę w UE w celu konsumpcji przez ludzi przed 15 maja 1997 roku. Larwa mącznika młynarka robi już furorę w niektórych częściach świata. O lat tym „delikatesem” zajadają się Chińczycy.

Pachnie zbożem i drewnem

Joshua Evans w książce „O jedzeniu owadów: eseje, historie, przepisy” opisał smak młynarka jako „orzechowy, wpadający w nuty umami i charakteryzujący się kruchą teksturą. Z kolei w aromacie ów „frykas” ma przypominać zboże i drewno.

Już jest!

W Polsce działają e-sklepy (zoologiczne), w których można kupić mącznika jako karmę dla zwierząt. Za 500 ml żywych owadów trzeba zapłacić około 20 zł, zaś 2 kg suszonych larw wyceniono na 110-115 zł plus koszty wysyłki.

Tępienie przez pożarcie

Łacińska nazwa mącznika, Tenebrio molitor, pojawiała się u nas do tej pory przede wszystkim w kontekście tępienia tego owada siejącego spustoszenie w domowych zapasach. Jeden z poradnikowych portali wylicza aż pięć sposobów jak to zrobić. To zwalczanie niską temperaturą (-25°C), preparatem kontaktowym oraz z wykorzystaniem pułapki, środka do fumigacji (zamgławiania) lub lepu na owady biegające i latające. Teraz doszedł jeszcze jeden sposób: sympatycznego stawonoga będzie można po prostu zjeść, o ile się jeszcze nie przepoczwarzył. Raz jeszcze – smacznego!

Źródło: Komisja Europejska, FAO

Grzegorz Szafraniec

