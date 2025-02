Kiedy pieniądze z Rolnictwa 4.0? "Rolnicy wykluczeni"

Prawie 6 tys. rolników nadal czeka na pieniądze z programu Rolnictwo 4.0. Czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa się wypłaci?

W listopadzie ub.r. minął rok od ekspresowego naboru o wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy na przedsięwzięcia, których celem jest wdrożenie rozwiązań w zakresie Rolnictwa 4.0. Zainteresowanie rolników unowocześnianiem swoich gospodarstw było ogromne – w dwa dni wyczerpała się pierwotnie przewidziana pula w wysokości 164 mln zł. Dlatego minister rolnictwa zwiększył kwotę przeznaczoną na nabór do ponad 1,1 mld zł. Jednak i to może nie wystarczyć, bo w ramach programu wpłynęło ponad 10 tys. wniosków na kwotę 1,6 mld zł. Jak pisze portal TPR.pl, choć pierwsza tura projektu Rolnictwo 4.0 wciąż nie jest zamknięta, to jeszcze w pierwszym kwartale ma być ogłoszony kolejny nabór. Agencja zapowiada, że tym razem dofinansowanie ma trafić do jednostek doradztwa rolniczego i do szkół rolniczych. Czy zatem producenci rolni będą z niego wykluczeni? Decyzja jeszcze nie zapadła.

