PIE: Oferta mieszkań na rynku będzie się kurczyć

Oferta sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym może ulegać ograniczeniu w kolejnych miesiącach, do czego może się przyczynić m.in. spodziewane spowolnienie wzrostu cen, prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

„Kolejne miesiące mogą przynieść ograniczenie oferty sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Obecnie rozpoczyna się okres, w którym na rynek będą wchodzić mieszkania budowane w latach 2022-2023. Ten okres charakteryzował się niską aktywnością deweloperów - rozpoczęto wtedy budowę odpowiednio 200 tys. i 190 tys. mieszkań, najmniej od 2016 r. GUS szacuje, że wybudowanie mieszkania trwa ok. 26 miesięcy, można więc oczekiwać, że w kolejnych kwartałach podaż nowych ofert sprzedaży mieszkań nie będzie rosnąć. Dodatkowo, spowolnienie wzrostu cen może zniechęcać właścicieli do sprzedaży mieszkań, co w konsekwencji może przynieść dalsze ograniczenie oferty i zwiększenie liczby pustostanów” - czytamy w raporcie „Analiza rynku mieszkaniowego. IV kwartał 2024 r.”.

Instytut zwraca uwagę, że podaż mieszkań na sprzedaż nieznacznie wzrosła w porównaniu z III kwartałem 2024 r. Przez cały 2024 r. średnia tygodniowa liczba ofert w 17 największych miastach oscylowała wokół poziomu 8,5 tys. i była o 21% wyższa niż średnia z całego 2023 r.

W przeciwieństwie do poprzednich kwartałów, kiedy wzrastała przede wszystkim liczba ofert deweloperskich, szybciej urosła liczba ofert na rynku wtórnym, zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym - podkreślono w raporcie.

