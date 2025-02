Drony i synbio. Jak wskoczyć do tych pociągów hi-tech?

Rozwój branży dronów ma ogromny potencjał dla gospodarki, a w szczególności dla Polski - stwarza możliwości wzrostu PKB, zwiększenia konkurencyjności, rozwoju innowacyjnych sektorów i tworzenia nowych miejsc pracy, ocenia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wartość globalnego rynku dronów w 2024 r. wynosiła ponad 30 mld USD, a prognozy przewidują jej wzrost do ok. 50 mld USD w 2029 r. W raporcie PARP wskazano ponadto, że biologia syntetyczna (synbio) to dyscyplina, która prawdopodobnie odegra w historii ludzkości nie mniejszą rolę niż sztuczna inteligencja.

„Polska ma potencjał, aby stać się ważnym graczem na rynku dronów. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę inżynierską, rozwijający się sektor IT i sprzyjające regulacje prawne (w oparciu o prawo unijne). Ważne jest jednak dalsze wspieranie rozwoju tej branży poprzez inwestycje w B+R, edukację i promocję polskich firm na rynkach zagranicznych. Projekty takie jak Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD)pokazują zaangażowanie w rozwój tej branży w Polsce” - czytamy w raportcie PARP „Monitoring trendów w innowacyjności 2024”.

Rynek dronów to cały ekosystem innowacji

Rozwój branży dronów stymuluje powstawanie ekosystemu innowacji, w skład którego wchodzą firmy technologiczne, instytuty badawcze, uczelnie, inwestorzy i organy administracji publicznej i będzie on wymagał zwiększenia nakładów na badania i rozwój, podkreślono w raporcie.

Branża dronów stymuluje rozwój pokrewnych sektorów, takich jak IT, robotyka, telekomunikacja, lotnictwo i materiałoznawstwo.

W raporcie wskazano, że branża dronów w Polsce stwarza to znaczące możliwości dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą oferować specjalistyczne usługi z wykorzystaniem dronów w różnych branżach.

„Istotne znaczenie ma stymulowanie powstawania startupów. Branża dronów jest bowiem atrakcyjna dla przedsięwzięć, które mogą rozwijać innowacyjne rozwiązania technologiczne i modele biznesowe. Wymaga ponadto interdyscyplinarnej współpracy i innowacyjnego podejścia, co sprzyja powstawaniu nowych pomysłów i rozwiązań” - czytamy dalej.

Gdzie drony zmienią rzeczywistość?

Rozwój algorytmów autonomicznej nawigacji, uczenia maszynowego i widzenia komputerowego umożliwi dronom wykonywanie coraz bardziej skomplikowanych zadań bez ingerencji człowieka, podano w raporcie.

„Rozwój technologii sprawi, że oprócz już istniejących zastosowań, drony będą wykorzystywane w coraz to nowszych obszarach, takich jak np.:

medycyna (transport leków, krwi i organów do trudno dostępnych miejsc),

logistyka miejska (dostawy towarów w miastach, optymalizacja tras i redukcja korków),

ochrona środowiska (monitorowanie stanu lasów, wykrywanie zanieczyszczeń, ochrona gatunków zagrożonych),

energetyka (inspekcje linii energetycznych, turbin wiatrowych i paneli słonecznych)” .

Wizję rozwoju europejskiego rynku dronów przedstawiono w przyjętej przez Komisję Europejską (KE) strategii dotyczącej dronów 2.0276. Podstawą tej strategii są unijne ramy bezpieczeństwa w zakresie eksploatowania dronów i określania wymogów technicznych dotyczących tego rodzaju urządzeń. Ramy te są najbardziej zaawansowane na świecie.

Polska wyróżnia się na tle innych krajów UE pod względem liczby rejestrowanych operatorów dronów, a liczba dronów w polskiej przestrzeni powietrznej w 2021 r. wynosiła 100 tys.

Rynek biologii syntetycznej warty 13 bilionów dolarów!

W raporcie zwrócono uwagę na stan rozwoju branży biologii syntetycznej i jej perspektywy rozwoju w Polsce.

Rynek światowy, na który wpływa biologia syntetyczna jest szacowany na ponad 13 bln USD.

„Śledząc dokonania biotechnologii i biologii syntetycznej, można spodziewać się, że w najbliższym czasie ingerencja w geny odegra szczególną rolę w rozwoju szczepionek i leków, umożliwi programowanie np. komórek odpornościowych, aby rozpoznawały komórki rakowe, oszczędzając jednocześnie zdrowe komórki. Ponadto należy wspomnieć o biologii syntetycznej w kontekście rolnictwa, ponieważ zmienione genetycznie rośliny są odżywcze, odporniejsze na szkodniki i wymagają mniejszej ilości nawozów” - czytamy w raporcie.

Biologia syntetyczna wiąże się również z szeregiem zagrożeń - jednym z poważniejszych jest bioterroryzm, czyli możliwość stworzenia syntetycznych patogenów, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń biologiczna.

Oczekuje się, że globalny rynek synbio wzrośnie z 5,3 mld USD w 2019 r. do 18,9 mld USD w 2024 r.240, przy CAGR (Compound Annual Growth Rate) na poziomie 28,8 proc., podał PARP.

W dziedzinie biologii syntetycznej przodują państwa pozaeuropejskie: USA i Chiny. Pod względem patentów w biotechnologii, w tym prawdopodobnie w dziedzinie biologii syntetycznej - UE plasuje się na drugim miejscu.

Uznając biologię syntetyczną za przełomową dziedzinę, UE dofinansowała kwotą około 1 mln EUR projekt SYNBEE (SYNthetic Biology Entrepreneurial Ecosystem, realizowany od 15 stycznia 2023 r. do 14 stycznia 2025 r.) powołany do życia z myślą o rozwijaniu ekosystemu przedsiębiorczości biologii syntetycznej w Europie. SYNBEE zrzesza 15 wiodących instytucji biznesowych, badawczych i akademickich z ośmiu krajów (w tym Francja, Finlandia, Łotwa, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone).

W Polsce są firmy, które można zaliczyć do działających w branży biologii syntetycznej, jak Pure Biologics czy Hemp&Wood. W kraju działają również uczelnie, które mają w swoich programach nauczania przedmiot biologia syntetyczna (np. UJ, UW, UMCS), podała Agencja.

Wskazano, że polska nauka ma potencjał do rozwoju branży synbio, lecz potrzebuje zarówno dofinansowania, jak i zintegrowanego ekosystemu.

„Zapowiadane przez rząd inwestycje w krakowski superkomputer Helios (AGH) i zapowiadane na 2025 r. uruchomienie komputera kwantowego (w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym) to wiatr w żagle polskiej nauki, także biologii syntetycznej, i przedsiębiorczości. Jest też szansa, że do polskiego synbio trafią środki z obiecywanych uczelniom 1,5 mld zł na inwestycje (z emisji obligacji). Ale to kropla w morzu potrzeb. Niemniej trzeba zrobić wszystko, abyśmy nie byli kolejną montownią, a nasi specjaliści nie budowali wartości dodanej gdzie indziej” - podsumowano.

Według przytoczonej definicji przez PARP, biologia syntetyczna jest zastosowaniem nauki, biologii, technologii i inżynierii w celu ułatwienia i przyspieszenia projektowania, wytwarzania lub modyfikacji materiałów genetycznych w organizmach żywych. Dziedzina nauki, której celem jest opracowanie nowych systemów biologicznych i nadania nowych cech żywym komórkom. „Terminu ‘biologia syntetyczna’, w znaczeniu, w jakim go dziś rozumiemy, użył po raz pierwszy, w latach 70-tych, prof. Wacław Szybalski - genetyk i biolog, który po II wojnie światowej wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Komentując przyznanie Nagrody Nobla za odkrycie enzymów restrykcyjnych, powiedział, że od tej pory nie mamy już do czynienia z biologią, tylko z biologią syntetyczną, gdyż tworzymy coś nowego, czego do tej pory nie było” - napisano w raporcie.

