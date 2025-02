Porozumienie Paryskie – jubileusz bez fajerwerków

Choć sekretarz wykonawczy ONZ ds. zmian klimatycznych zachowuje urzędowy optymizm co do dalszej walki z globalnym ociepleniem, to jednak musiał o ponad pół roku przesunąć termin, w którym kraje mają przekazać plany działań w tym zakresie. Na dodatek nie ma szans na szybkie zwiększenie wsparcia finansowego dla biedniejszych regionów na ich walkę o klimat.

Nie ma atmosfery do świętowania

Mija 10 rocznica zawarcia tzw. Porozumienia Paryskiego, pod którym podpisało się 196 krajów, zobowiązując do starań na rzecz obniżenia wzrostu temperatury na świecie do maksymalnie 1,5 -2 stopni C, ale atmosfera do świętowania nie jest najlepsza. Choć przedstawiciel ONZ Simon Stiell zaledwie tydzień temu zapewniał na konferencji z stolicy Brazylii, jak wiele świat robi i inwestuje w czystą energię, to jednak już wiadomo, że zaledwie kilkanaście państw było w stanie na czas czyli do 10 lutego przedstawić wymagane przez ONZ proklimatyczne programy na przyszłość. Ostatnio swój przekazała Kanada, ale i tak według ekspertów jest za mało ambitny, bo kraj ma zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych „jedynie” o 45–50 proc.do 2035 r. w porównaniu z rokiem 2005.

Te krajowe plany należą do najważniejszych dokumentów politycznych, jakie rządy opracują w tym stuleciu, ich jakość powinna być najważniejsza – mówił tydzień temu na konferencji w Instituto Rio Branco w Brasilii Simon Stiell. I dodał, że zespół Sekretariatu ONZ musi mieć je na swoich biurkach do września, aby uwzględnić je w specjalnym Raporcie, który zostanie opublikowany przed kolejnym zaplanowanym pod koniec roku światowym szczytem klimatycznym - COP30 w brazylijskim mieście Belem.

Mapa drogowa inwestycji w „czystą” energię

Przedstawiciel ONZ uważa, że „zmiana w kierunku czystej energii jest teraz nie do zatrzymania ze względu na kolosalną skalę możliwości ekonomicznych, jakie stwarza”. A dowodem na to ma być skala ubiegłorocznych inwestycji w czystą energię, szacowana na 2 biliony dolarów, czyli kwotę przewyższającą inwestycje w paliwa kopalne. Jednakże projekty związane z czystymi technologiami i odnawialnymi źródłami realizują przede wszystkim kraje wysoko rozwinięte i bogatsze, biedniejszych na nie zwyczajnie nie stać.

Simon Stiell uznał za konieczne, by więcej funduszy „płynęło do krajów rozwijających się, które zmagają się z kolosalnymi kosztami obsługi długu i niebotycznie wysokimi kosztami kapitału”, ale nie ma gwarancji że w szybkim czasie uda się zmobilizować i przekazać im odpowiednio znaczące kwoty. Tym bardziej, że w czasie obrad ubiegłorocznego szczytu klimatycznego w Baku nie osiągnięto porozumienia w tej sprawie. I faktycznie ustalono, że bogatsze państwa wesprą biedniejsze kwotą tylko 300 mld dolarów. W tym – jubileuszowym roku – wielkiego przełomu także nie należy się spodziewać, skoro Stiell przyznał, że cel to określenie „krok po kroku” czyli w formie tzw. mapy drogowej , w jaki sposób kwota wsparcia dla państw rozwijających się ma rosnąć w kolejnych latach. A te szacują, że potrzebują przynajmniej 1,3 biliona dolarów rocznie. - Zmobilizujmy się i przyspieszmy, aby wszyscy poszli z nami – apelował w swoim wystąpieniu szef ONZ ds. klimatu.

Mimo to przyszłość Porozumienia Paryskiego nie rysuje się w jasnych barwach, bo dodatkowym obciążeniem będzie wyjście z niego Stanów Zjednoczonych, o czym już zdecydował nowy prezydent Donald Trump, a także możliwe podobne decyzje kilku innych państw, w tym Argentyny.

Agnieszka Łakoma

