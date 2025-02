„W bardzo krótkim czasie” umowa USA z Ukrainą

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Mike Waltz wyraził w piątek przekonanie, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski „w bardzo krótkim czasie” podpisze umowę o dzieleniu z USA zysków z eksploatacji złóż naturalnych. Jak stwierdził, miałby to być sposób na „zakończenie zabijania”.

„Oto sedno sprawy: zobaczysz, że prezydent Zełenski podpisze tę umowę i zrobi to w bardzo krótkim czasie” - powiedział Waltz podczas rozmowy na konferencji CPAC pod Waszyngtonem. CPAC, czyli Conservative Action Policital Conference, to największa doroczna konferencja konserwatywna w USA.

Waltz wypomniał ukraińskiemu prezydentowi, że to on sam zaproponował USA partnerstwo w sprawie zasobów naturalnych Ukrainy jeszcze we wrześniu jako część jego „planu zwycięstwa”, lecz kiedy minister finansów przyjechał do Kijowa, by ją podpisać, Zełenski odmówił.

Waltz stwierdził, że Ameryce i jej podatnikom należy się zwrot pieniędzy za okazaną Ukrainie pomoc, twierdząc, że Europa pomaga Ukrainie w formie pożyczek zabezpieczonych dochodami z zamrożonych rosyjskich aktywów (w rzeczywistości takiej samej pożyczki udzieliły też USA). Ocenił również, że umowa ma być wielką szansą dla Ukrainy, bo potrzebuje ona amerykańskich inwestycji, by móc w pełni korzystać ze swoich złóż.

„Co może być lepszego dla Ukrainy, niż wejście w partnerstwo ekonomiczne ze Stanami Zjednoczonymi? Co może być lepszego niż zakończenie zabijania?” - zapytał Waltz.

Trump z pokojową Nagrodą Nobla?

Ocenił przy tym, że Donald Trump zakończy wojny w Europie i na Bliskim Wschodzie i że na koniec zostanie nagrodzony pokojową nagrodą Nobla.

Wypowiedź Waltza skomentował chwilę później szef polskiego MSZ Radosław Sikorski, który spotkał się z doradcą Trumpa na marginesie CPAC.

„Waltz słusznie zauważył, że pierwotna koncepcja partnerstwa ukraińsko-amerykańskiego w sprawie wydobycia minerałów była koncepcją ukraińską, a teraz dwa państwa negocjują warunki. Normalna rzecz” - powiedział minister, odpowiadając na pytanie PAP podczas spotkania z polskimi dziennikarzami. Zaznaczył, że Polski ta umowa nie dotyczy i jest to sprawa między Ukrainą i USA.

„Jak rozumiem, mamy kolejny szkic umowy, tak jak to w negocjacjach biznesowych” - dodał.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złoto dla zuchwałych

Europa bez gazu ani rusz?

Energii z OZE mamy o wiele… za dużo

»»Amerykański think tank: Rząd Tuska łamie prawo - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24