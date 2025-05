Prezydent: Rząd nie ustaje w atakach na kandydata opcji patriotycznej

Prezydent Andrzej Duda na kongresie CPAC: Rząd nie ustaje w atakach na kandydata opcji patriotycznej.

Andrzej Duda był gościem specjalnym konferencji CPAC, która po raz pierwszy odbywa się w Polsce, w podrzeszowskiej Jasionce.

CPAC (Conservative Political Action Conference) to coroczna konferencja, organizowana pierwotnie w Stanach Zjednoczonych, w której od lat 70. uczestniczą konserwatywni politycy i aktywiści z całego świata. W ostatnich latach CPAC zaczęto organizować także w innych krajach, m.in. na Węgrzech, a w tym roku po raz pierwszy w Polsce.

W swoim wystąpieniu prezydent nawiązał do sytuacji politycznej w kraju oraz trwającej kampanii wyborczej.

Naszym gościom ze Stanów Zjednoczonych nie trzeba tłumaczyć, co oznacza kampania prezydencka zbliżająca się ku finałowi. I co to znaczy, gdy kandydat opcji konserwatywnej, patriotycznej, jest w sposób brutalny, okrutny, wręcz bandycki atakowany licznymi, piętrowymi pomówieniami.