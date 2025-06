Tajemnicza operacja sił USA. „Most przez Atlantyk?”

Ponad 20 latających tankowców powietrznych KC-135 i KC-46 wyruszyło w niedzielę z baz w USA do baz w Europie i Bliskim Wschodzie - podaje portal The War Zone. Ruch maszyn sprowokował spekulacje o możliwym udziale sił USA w wojnie Izraela z Iranem.

Według portalu z niedzieli na poniedziałek Atlantyk przemierzyło co najmniej 28 samolotów używanych do powietrznego tankowania myśliwców i bombowców, a jedno z kont śledzących dostępne dane nt. ruchu lotniczego doliczyło się 32 tankowców. Miały one udać się z baz w USA na lotniska w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Estonii, a część udać się dalej na południe w kierunku Bliskiego Wschodu.

„Chociaż ruchy powietrznych tankowców w tym kierunku nie są nadzwyczajne, tak duża, niemal jednoczesna migracja samolotów była bardzo osobliwa, zwłaszcza w czasie kryzysu na Bliskim Wschodzie” - komentuje portal.

Około 30 samolotów US Air Force, głównie KC-46A Pegasus i KC-135 Stratotanker, które opuściły USA wczoraj wieczorem, zaczynają docierać do Europy. Ostateczny cel podróży jest nieznany - podaje na X konto Flight Radar

Trwa duży amerykański transport lotniczy – bezprecedensowa liczba tankowców KC-135 i KC-46 opuszcza bazy USA, kierując się w stronę Europy - wskazuje konto Clash Report.

Przygotowanie do wielkiej operacji powietrznej

Jak dodaje, choć dokładny powód masowego przemieszczenia maszyn nie jest dotąd znany, „wiele potencjalnych odpowiedzi wskazywałoby na zmianę lub przygotowania do potencjalnej zmiany w obecnym konflikcie między Izraelem a Iranem„. Według autora powodem prawdopodobnie nie są ćwiczenia sił powietrznych NATO Atlantic Trident 25 nad Finlandią, bo choć KC-135 wezmą w nich udział, do wsparcia tych manewrów nie jest potrzebna tak duża ich liczba.

Portal spekuluje, że poza wysłaniem sygnału Iranowi, by zwiększyć na niego presję, możliwe są cztery inne wytłumaczenia:

przygotowania do wsparcia tankowania izraelskich maszyn bombardujących Iran,

bezpośrednie dołączenie USA do izraelskich operacji,

przygotowania do reakcji na ewentualne próby blokady Cieśniny Ormuz przez Iran,

stworzenie „powietrznego mostu” dla lotów bombowców między USA i Bliskim Wschodem.

Czy Ameryka włączy się do ataków na Iran?

Jak dotąd administracja prezydenta Donalda Trumpa odrzucała izraelskie prośby o wsparcie ofensywnych działań przeciwko Iranowi. Pytany o to w niedzielę prezydent Trump powiedział, że USA nie są zaangażowane w naloty, i wzywał do zakończenia walk, ale dodał, że jest możliwe, iż Ameryka dołączy do ataków.

War Zone zaznacza, że wśród sojuszników Izraela tylko Siły Powietrzne USA posiadają bomby penetrujące zdolne do poważnego uszkodzenia podziemnych obiektów jądrowych Iranu, co ma być głównym deklarowanym celem izraelskich ataków.

