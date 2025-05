Błaszczak: dał nam przykład Trump, jak zwyciężać mamy

W niedzielę Polacy wybiorą między „człowiekiem z krwi i kości” a „produktem globalistycznym” - uważa szef klubu PiS, b. minister obrony Mariusz Błaszczak. Siły globalistyczne są potężne, ale można z nimi wygrać, dał nam przykład Donald Trump jak zwyciężać mamy - dodał.

Błaszczak był jednym z mówców podczas odbywającej się we wtorek w podrzeszowskiej Jasionce konferencji CPAC.

W Polsce zagrożone wartości

Według polityka PiS, jesteśmy dziś świadkami tego, że demokracja sprowadza się nie do wyboru, tylko do głosowania.

„W naszym kraju mamy do czynienia z zakamuflowanym totalitaryzmem, gdyż atakowany jest Kościół w Polsce. Kościół rzymskokatolicki jest depozytariuszem tych wartości, wokół których zorganizowane jest nasze życie. A więc te wartości są zagrożone, trzeba ich bronić, nie tylko w Polsce, Europie, ale na całym świecie” – mówił przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.

Jego zdaniem, niedzielne wybory będą najistotniejsze w najnowszej historii kraju. W II turze wyborów prezydenckich zmierzą się wtedy popierany przez PiS Karol Nawrocki i kandydat KO Rafał Trzaskowski.

„Z jednej strony mamy Karola Nawrockiego, człowieka z krwi i kości, konserwatystę, wiernego wartościom. A z drugiej strony mamy produkt globalistyczny. Mamy człowieka, którego zadaniem jest pełnienie funkcji swoistego żandarma, żeby tylko Polacy np. wdrożyli pakt migracyjny czy Zielony Ład” – mówił Błaszczak.

Według niego, Polacy nie mogą się na to zgodzić i muszą wybrać prezydenta, który powstrzyma m.in. pakt migracyjny.

Relacje z USA nienaruszalne

B. szef MON oświadczył też, że rząd PiS zrobił wiele, aby Polska była bezpieczna. W tym kontekście wymienił m.in. budowę zapory na granicy z Białorusią czy kontrakty wojskowe z USA.

Według Błaszczaka, obecnie z UE można usłyszeć, że „należy zerwać relacje ze Stanami Zjednoczonymi, tylko trzeba te relacje budować z Niemcami”.

„My się na to nie godzimy. Właśnie o tym też będą te wybory, pierwszego czerwca. O tym zdecydujemy my wszyscy. Można powiedzieć, że te siły globalistyczne są tak potężne, że nie można wygrać, ale to nieprawda. Można wygrać. W naszym hymnie jest zawołanie +Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy+. W dzisiejszych czasach dał nam przykład Donald Trump, jak zwyciężać mamy. Idźmy do zwycięstwa” – powiedział Błaszczak.

CPAC (Conservative Political Action Conference) to coroczna konferencja odbywająca się w przeszłości w USA, w której od lat 70. biorą udział konserwatywni politycy i aktywiści z całego świata. W ostatnich latach CPAC zaczęto organizować także w innych państwach, m.in. na Węgrzech czy tak, jak w tym roku, w Polsce.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Cenzura sieci!? W Rumunii wkrótce pod nowym prezydentem

Co spowodowało największy blackout w historii Europy?

Volvo zwolni tysiące pracowników

»»Co słychać w gospodarce? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24