Kosiniak-Kamysz: "Państwa bronią się siłą swoich obywateli"

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że dezinformacja jest dziś poważniejszym problemem, niż cyberataki. „Z atakami w cyberprzestrzeni umiemy sobie radzić, a do walki z dezinformacją musimy się zaangażować wszyscy” – ocenił w poniedziałek minister obrony.

Na odbywającym się w Mikołajkach X Europejskim Kongresie Samorządowym podczas panelu poświęconego działaniom rządu i samorządu na rzecz bezpieczeństwa wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak–Kamysz podkreślił, że od kilku lat Polska jest narażona na ataki w cyberprzestrzeni i dezinformację.

„Rocznie notujemy ok. 5 tys. ataków cybernetycznych” – powiedział Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, Polska ma bardzo dobrze wyszkolone wojska, które z tymi atakami umieją walczyć. Ocenił, że walka z dezinformacją jest dużo trudniejsza i wymaga zaangażowania się całego społeczeństwa.

Podkreślił, że żaden z samorządów nie powinien być obojętny na dezinformację, bo każde kłamstwo zasiewa niepewność w lokalnej społeczności i może rodzić nieufność.

Jak zaznaczył, należy świadomie budować siłę społeczną. W jego ocenie każdy samorządowiec po objęciu stanowiska jak najszybciej powinien zostać przeszkolony z zakresu obrony cywilnej, a w budowanie tej obrony powinny być zaangażowane lokalne społeczności, np. myśliwi. „Oni znają teren, w którym żyją i umieją posługiwać się bronią” - argumentował szef MON.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że polskie wojsko musi się dostosować do zmian zachodzących w świecie. Wymienił w tym kontekście konieczność budowy własnych dronów oraz wprowadzania do codziennego funkcjonowania w wojsku sztucznej inteligencji, która m.in. będzie analizowała w czasie rzeczywistym informacje, które na polu walki są w stanie zebrać drony.

„Po to stworzyliśmy wojska dronowe, są one nasza perełką” – mówił minister. Przyznawał, że w tym zakresie Polska powinna czerpać z doświadczeń Ukrainy związanych z militarnym wykorzystywaniem dronów.

Kosiniak-Kamysz był pytany o emocje, jakie towarzyszyły mu podczas oglądania piątkowej awantury w Białym Domu pomiędzy prezydentami USA i Ukrainy.

„Nie patrzę na to, co się zdarzyło emocjonalnie, tylko patrzę na to przez pryzmat tego, co jest w tej sytuacji najlepsze dla Polski” – odparł Kosiniak-Kamysz. W jego ocenie dziś Polska powinna mieć jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale jednocześnie dalej wspomagać Ukrainę. „Poza tym powinniśmy jak najdalej od nas trzymać Rosję” – dodał.