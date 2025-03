Obywatele zapłacą. Już wkrótce...węgiel, drewno czy pellet - opodatkowane

Już w drugim kwartale br. zostaną wprowadzone nowe, wyśrubowane, unijne normy czystości powietrza. W związku z tym niektóre używane obecnie do ogrzewania paliwa zostaną zakazane, a inne (np. węgiel, drewno czy pellet) opodatkowane – w rezultacie koszty utrzymania nieruchomości znacząco wzrosną – donosi Portal Samorządowy.

Nowe przepisy określają m.in. szczegółowe wymagania dla brykietu opałowego. Jego wilgotność nie może przekraczać 12 proc., a zawartość popiołu – 3 proc. W przypadku pelletu przeznaczonego do urządzeń grzewczych trzeciej, czwartej i piątej klasy, normy będą jeszcze bardziej rygorystyczne, zwłaszcza pod względem zawartości popiołu i wytrzymałości mechanicznej. Eksperci ostrzegają, że nowe regulacje mogą doprowadzić do niedoborów pelletu drzewnego, a właściciele kotłów pelletowych staną przed koniecznością zakupu znacznie droższego surowca z importu, co może podnieść koszty ogrzewania nawet dwukrotnie.

