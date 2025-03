Rząd wycofuje się z ważnej reformy. Chodzi o emerytury

Decyzja rządu o wycofaniu się z projektu Centralnej Informacji Emerytalnej wzbudza kontrowersje. Projekt miał na celu zgromadzenie wszystkich informacji dotyczących oszczędności emerytalnych Polaków w jednym miejscu, co mogłoby ułatwić im monitorowanie i zarządzanie swoimi finansami. Oszczędności z tytułu likwidacji programu, szacowane są raptem na 167,5 mln zł. W kontekście rosnących obaw o bezpieczeństwo emerytur w Polsce, decyzja ta może budzić wątpliwości co do intencji rządu i jego zaangażowania w poprawę sytuacji emerytalnej obywateli.

Ministerstwo cyfryzacji argumentuje, że wyrzucenie do kosza projektu Centralnej Informacji Emerytalnej podyktowane jest koniecznością ochrony budżetu państwa oraz obawą o bezpieczeństwo danych osobowych. Wskazano również, że niektórzy obywatele mogliby mieć trudności z obsługą takiego systemu. Jednak krytycy podjętej decyzji podkreślają, że brak dostępu do informacji o oszczędnościach emerytalnych może negatywnie wpłynąć na świadomość finansową społeczeństwa i zniechęcić do dodatkowego oszczędzania na emeryturę.

