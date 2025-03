"Tylko 1 proc. najbogatszych gromadzi większy majątek niż 99 proc. ludzkości "

Globalne korporacje to temat, o którym debatuje się nieustannie. Opowieść o tym, że 1% najbogatszych posiada większy majątek niż pozostałe 99% ludzkości, jest już dobrze znana. Ale co tak naprawdę z tego wynika? - pyta Mateusz Morawiecki w ostatnim filmie

Ekonomiści, próbując opisać fenomen megakorporacji (lub może raczej ich antyfenomen), wprowadzili takie pojęcia jak kapitalizm platformowy, kapitalizm inwigilacji czy superkapitalizm. Jednak kluczowe pytanie brzmi: jaką rolę odgrywają giganci technologiczni w relacjach z państwami? Czy przyczyniają się do globalnego rozwoju, czy raczej podkopują suwerenność narodów?

Te pytania postawił Mateusz Morawiecki, ostrzegając przed zagrożeniami płynącymi z dominacji globalnych korporacji.

1 proc. vs. reszta świata – kto tu rządzi?

Współczesne korporacje technologiczne przypominają dawne Kompanie Wschodnio- i Zachodnioindyjskie. Tamte miały własne wojska, monopol handlowy i władzę nad terytoriami. Dzisiejsi giganci również posiadają swoje „cyfrowe kolonie”.

Jak zauważa Janis Varoufakis, autor głośnej książki Technofeudalizm, wielkie korporacje zarządzają dziś cyfrowymi lennami. Co więcej, te lenna coraz bardziej wymykają się spod kontroli państw. Mateusz Morawiecki podkreślił, że początkowo korporacje były narzędziem w rękach rządów, ale globalizacja i rozwój gospodarki sprawiły, że stały się niezależnymi graczami o wpływach przewyższających siłę wielu państw.

Czy żyjemy dziś w późnowestfalskim chaosie międzynarodowym? W świecie, w którym siła korporacji często przewyższa możliwości całych krajów” – pytał Morawiecki.

Spójrzmy na liczby: roczne przychody Walmartu przewyższają PKB wielu państw, np. Argentyny czy Szwecji. Korporacje technologiczne, takie jak Amazon, Google czy Apple, nie tylko kontrolują rynki. Dysponują ogromnymi zbiorami danych i algorytmami, które potrafią kształtować nasze decyzje konsumenckie, społeczne, a nawet polityczne.

Czy zdajemy sobie sprawę, że wpływ tych firm na nasze życie może być większy niż decyzje podejmowane przez nasze własne rządy? – mówił były premier.

Już Charles E. Lindblom, w swojej książce z 1977 roku, zwrócił uwagę na niepokojące zjawisko dominacji wielkich firm. Pisał:

Zadziwiającą cechą myśli demokratycznej jest zaniedbanie badań nad wielką rolą prywatnych korporacji i ich wpływem na świat demokracji.

Morawiecki podkreślał, że były to prorocze słowa. Powodów, by zainteresować się działaniami gigantycznych korporacji, jest mnóstwo. Jasne jest jedno – te firmy bez skrupułów walczą o swoje partykularne interesy, a my musimy zrozumieć, jaką cenę za to płacimy.

