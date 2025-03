Już jutro ruszają targi Foodex Japan 2025 – polscy wystawcy z eksportową misją na japońskim rynku

Już jutro (11 marca) rozpoczyna się jubileuszowa, 50. edycja Foodex Japan. To jedne z większych i ważniejszych targów spożywczych w Azji Południowo-Wschodniej. Dla polskich producentów żywności, udział w targach to szansa na nawiązanie nowych partnerstw biznesowych i dodatkową promocję rodzimych produktów na dynamicznie rozwijającym się rynku azjatyckim. W tym roku, w kontekście Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, misja Centrum Promocji Krajowej Izby Gospodarczej zyskuje dodatkowy wymiar, podkreślając eksportowy potencjał polskiej branży spożywczej i wzmacniając jej obecność na globalnej scenie.

Znaczenie obecności polskich wystawców na targach zagranicznych podkreśla Andrzej Arendarski, Prezydent Krajowej Izby Gospodarczej:

Udział w międzynarodowych targach typu Foodex Japan 2025 to wyjątkowa okazja dla polskich firm, by umocnić swoją pozycję na rynku japońskim i zwiększyć rozpoznawalność rodzimych produktów w globalnym handlu. Polska dysponuje silnym potencjałem eksportowym w sektorach takich jak nabiał, mięso, słodycze, przetwory owocowo-warzywne oraz produkty ekologiczne. Udział w targach otwiera drzwi do nowych partnerstw biznesowych i pozwala na efektywną promocję polskiej żywności w Azji. Obecność na tym rynku jest również szansą na pozyskanie długoterminowych kontraktów, ze względu na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości produkty, jak te pochodzące z Polski, oraz dynamiczny rozwój eksportu.

Promocja polskiej żywności w gronie międzynarodowych wystawców

Stoiska prezentujące polskich producentów i organizacje branżowe będą miejscem ekspozycji wysokiej jakości żywności oznaczonej znakiem Unii Europejskiej. Produkty spożywcze z Polski cieszą się rosnącym zainteresowaniem na rynkach azjatyckich. Japonia, trzecia co do wielkości gospodarka świata z ponad 124 milionami konsumentów, stanowi atrakcyjny rynek eksportowy dla polskich producentów żywności.

Na rynku japońskim dominują polskie towary rolno-spożywcze oraz artykuły pochodzenia zwierzęcego. Polski eksport produktów rolno-spożywczych do Japonii w 2023 roku osiągnął wartość 87,5 mln euro. W okresie od stycznia do sierpnia 2024 roku wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski na wszystkie rynki świata wyniosła łącznie 34,75 mld euro, co stanowi wzrost o 0,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku. Zniesienie w lipcu 2024 roku zakazu importu polskiego mięsa drobiowego i produktów jajecznych przez Japonię, otworzyło nowe możliwości dla polskich eksporterów, co może przełożyć się na dalszy wzrost wartości sprzedaży na tym rynku.

Na targach Foodex Japan 2025 zaprezentuje się blisko 50 polskich firm wraz z przedstawicielami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz polskich organizacji branżowych, w tym Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP oraz Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Polskiej misji eksportowej będzie również towarzyszyła delegacja rządowa z udziałem Michała Kołodziejczaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Producenci żywności spotkają się z japońskimi partnerami biznesowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz konsumentami. Udział w targach to doskonała okazja, aby zwiększyć szanse na rozwój długofalowej współpracy handlowej. Wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską a Japonią, wspierana przez Umowę o Partnerstwie Gospodarczym (EPA), która stopniowo niweluje bariery handlowe i pomaga firmom europejskim konkurować na rynku japońskim, otwiera dodatkowe możliwości dla polskich eksporterów.

Podczas targów zaprezentowane zostaną kluczowe produkty polskiego sektora rolno-spożywczego, w tym wysokiej jakości nabiał, przetworzone produkty rolne, takie jak słodycze, wyroby zbożowe i mleczne, a także specjalności mięsne na bazie polskiej wołowiny, wieprzowiny i drobiu. Oferta obejmie również świeże owoce i warzywa, żywność premium i ekologiczną oraz suplementy diety, odzwierciedlając różnorodność i innowacyjność polskiego przemysłu spożywczego.

Pokazy kulinarne naszych specjałów

W wybranych dniach, targom będą towarzyszyć degustacje i pokazy kulinarne, warsztaty z ekspertami branżowymi czy spotkania networkingowe z importerami, dystrybutorami oraz japońskimi influencerami.

„Polska prezentacja na Foodex Japan 2025 to nie tylko przestrzeń biznesowa, ale także wyjątkowa okazja do doświadczenia nowoczesnej polskiej gastronomii. Podczas targów odbędą się pokazy kulinarne, w ramach których zaprezentowane zostaną innowacyjne interpretacje polskich dań – m.in. pierogi w autorskich wersjach fusion, tatar wołowy z polskiej wołowiny z azjatyckimi dodatkami, kremowe serniki inspirowane japońskim stylem wypieków, a także eksperymentalne dania bazujące na polskich superfoods, takich jak żurawina, aronia czy fermentowane produkty mleczne.

Podczas poprzedniej edycji targów największym zainteresowaniem cieszyły się wędliny premium, ręcznie produkowane czekolady i naturalne słodycze, a także soki i nektary z polskich owoców. Udział w Foodex Japan 2025 to dla polskich firm nie tylko okazja do budowania rozpoznawalności na wymagającym rynku japońskim, ale także szansa na nawiązanie strategicznych relacji biznesowych i dalszą ekspansję w regionie Azji” – podkreśla Bożena Wróblewska, Prezes Zarządu Centrum Promocji Krajowej Izby Gospodarczej. Targi Foodex Japan 2025 odbywają się w dniach 11-14 marca w Tokio. W tym roku przypada jubileuszowa, 50. edycja wydarzenia. Polscy producenci obecni są tam niezmiennie od 2007 r.