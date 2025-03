Zaczyna brakować jajek przed Wielkanocą

Wielkanoc jajkami stoi. Ich sprzedaż rośnie w tym okresie nawet dziesięciokrotnie. Do tej pory producenci co roku starannie przygotowywali się do tego największego piku sprzedaży. Teraz jest inaczej.

Producenci jaj stają na głowie, żeby wypełnić umowy zawarte z dużymi sieciami sklepów. Wszystkiemu winna jest, szalejąca w Polsce i wielu innych krajach ptasia grypa, w związku z którą trzeba było wybić ponad 5 milionów kur niosek.

Od złotówki za sztukę

Na świątecznym stole nie może zabraknąć jaj. Te w ostatnim czasie kontynuują „rajd cenowy”. Obecnie za 10 sztuk w marketach trzeba zapłacić od 10 do 16 zł. Na bazarach jedno wiejskie jajko kosztuje od 98 groszy do 1,6 złotego.

Rozsądek na zakupach

Eksperci apelują, żeby zachować spokój i nie robić zapasów, bo może to skutkować dalszymi podwyżkami i poważnymi brakami na półkach. Sytuacja dotyczy przede wszystkim jajek z chowu ściółkowego oraz ekologicznych. Jaj klatkowych z pewnością będzie w bród – jednak nie w sieciowych sklepach wielkopowierzchniowych, które w większości zrezygnowały z ich sprzedaży.

Źródło: Farmer.pl

Oprac. GS

