Czy to już? Co zrobią RPP i Fed?

Dziś zapadają istotne decyzje w polityce monetarnej. Zawody otworzyli Czesi, którzy zgodnie z prognozami obniżyli koszt pieniądza o 25 punktów bazowych. W kolejce stoi Rada Polityki Pieniężnej. Wieczorem przyjdzie czas na amerykański Fed. W tle pojawiła się nadzieja, na początek końca handlowego impasu na linii USA-Chiny.

Na neutralnym gruncie

Po długim milczeniu Chiny potwierdzają obecność na spotkaniu z urzędnikami USA. Dojdzie do niego w najbliższy weekend w Szwajcarii. Rozmowy mają dotyczyć stosunków handlowych dwóch mocarstw. Będą to pierwsze negocjacje odkąd prezydent USA wprowadził cła w wysokości 145 proc. na większość towarów importowanych z Państwa Środka. Rynki na wieść o spotkaniu chcą wierzyć, że jest to początek redukcji napięcia na linii Stany Zjednoczone-Chiny. Świadczą o tym wzrosty azjatyckich indeksów giełdowych Hang Seng czy Shanghai Composite, a także zwyżki amerykańskich kontraktów terminowych. Przedstawiciele Chin wydają się być mniejszymi optymistami. Dziś obniżono tam stopy siedmiodniowych operacji otwartego rynku z 1,5 proc. do 1,4 proc.. Redukcji uległ także wskaźnik rezerwy obowiązkowej dla banków. Oznacza to uwolnienie dodatkowej płynności do systemu. Stanowisko Państwa Środka jest więc bardzo ostrożne. Brak w nim wiary w weekendowe porozumienie. Widać wręcz przygotowywanie się na długie i mozolne tygodnie jak nie miesiące negocjacji z przedstawicielami największej gospodarki na świecie.

Czesi tną

W środę o godzinie 14:30 Narodowy Bank Czech opublikował pierwszą z dzisiejszych decyzji w sprawie kosztu pieniądza. Zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe obniżono o 25 punktów bazowych. Ich aktualny poziom to 3,50 proc.. Była to już dziesiąta obniżka tej wysokości od końca 2023 roku. Cięcie z pewnością było wynikiem spadku inflacji konsumenckiej za naszą południową granicą do 1,8 proc. r/r, o czym pisałem wczoraj. Warte uwagi jest zachowanie korony po publikacji. Czeska waluta mimo redukcji kosztu pieniądza delikatnie umocniła się zarówno do euro, jak i polskiego złotego. Kurs CZK/PLN tuż po ogłoszeniu decyzji wzrósł do 0,172 PLN.

To nie ostatnia dziś decyzja

Dziś czekamy jeszcze na dwie kolejne publikacje od decydentów monetarnych. Pierwsza napłynie ta z Polski. Niestety, jak to Rada Polityki Pieniężnej ma w zwyczaju, nie znamy dokładnej godziny ogłoszenia decyzji. Scenariusz bazowy mówi o redukcji z 5,75 proc. do 5,25 proc. Dyskusja wśród analityków jest jednak burzliwa. Ekonomiści największych instytucji na świecie zauważają bliskość terminu wyborów prezydenckich. To daje sporą dozę niepewności, gdyż pamiętają oni zaskakującą decyzję przed wyborami parlamentarnymi z 2023 roku. W dyskusjach otwarcie mówią o szerokim przedziale tego co może się dziś wydarzyć, zaczynając od braku ruchu, kończąc na obniżce aż o 100 p.b. Ostateczną decyzję poznamy lada chwila. Z pewnością będzie to przed godziną 20:00, kiedy to swoją wolę w sprawie kosztu pieniądza przedstawi Fed. Scenariusz bazowy w przypadku amerykanów to pozostawienie stóp procentowych w dotychczasowym przedziale 4,25 proc.-4,5 proc.. Obydwie decyzje będą istotne dla złotego, szczególnie w przypadku rozbieżności w stosunku do prognoz, dlatego w momencie ich publikacji możliwa jest wzmożona zmienność na wykresach krajowej waluty.

Dawid Górny, analityk walutowy Walutomat.pl

