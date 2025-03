Rynek jaj. Najgorsze za nami?

Po raz pierwszy od dwóch lat w Polsce wzrosła liczba wylęgów kur niosek - poinformował Paweł Podstawka, prezes Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Jego zdaniem to sygnał świadczący o reakcji producentów na kryzys na rynku jaj, wywołany ptasią grypą.

Jak poinformowała KFHDiPJ, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, po raz pierwszy od dwóch lat wzrosła liczba wylęgów kur niosek jaj konsumpcyjnych w Polsce. W styczniu 2025 roku w polskich fermach drobiu liczba wylęgów niosek wzrosła o 8,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, do 3,2 mln. W tym samym okresie 2024 roku było 2,9 mln wylęgów, w 2023 r. - 3,3 mln i 3,8 mln w 2022 roku.

„Mamy pierwszy sygnał świadczący o zwiększonej ilości kur niosek w polskich fermach, co daje szanse na wzrost podaży jaj i powstrzymanie dalszego wzrostu ich cen. Oczywiście, w sytuacji, gdy w ciągu ostatnich miesięcy w Polsce z powodu grypy ptaków wybito około 6 milionów kur, w tym blisko trzy miliony niosek, przywrócenie stanu pełnej równowagi może potrwać kilka miesięcy. Jednak widoczny wzrost to dowód na reakcję branży, która nie tylko zauważyła potencjał wzrostowy w opłacalności produkcji, ale także podjęła decyzję o odnowieniu stad, pomimo kolejnych ognisk HPAI, by sprostać oczekiwaniom rynku” – powiedział Paweł Podstawka, prezes KFHDiPJ.

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj skupia właścicieli ferm odpowiedzialnych za ponad 60 procent produkcji jaj w Polsce.

