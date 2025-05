Londyn dogadał się z Trumpem, Bruksela musi działać

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił w czwartek podpisanie przez USA i Wielką Brytanię umowy handlowej. Według Trumpa porozumienie to jest „historyczne” i otwiera brytyjskie rynki na wiele amerykańskich produktów.

Tymczasem amerykańskie samochody, samoloty, wino, ryby znalazły się między innymi na liście towarów, na które Unia Europejska zamierza nałożyć tzw. cła odwetowe, jeśli Bruksela nie zdoła porozumieć się z Waszyngtonem w sprawie umowy handlowej. Na razie to Brytyjczykom udało się porozumieć z USA.

Celne zamiary Brukseli

Komisja Europejska, która negocjuje w imieniu Wspólnoty umowy handlowe, przedstawiła listę produktów i towarów amerykańskich, jakie zostaną obłożone dodatkowymi taryfami w odpowiedzi na decyzję Donada Trumpa o podwyżce stawek na import unijny na początku kwietnia. Chodzi o 25-procentowe stawki na sprzedawaną do USA stal, aluminium i samochody , a przede wszystkim o 10-proc. stawki na praktycznie cały pozostały import. Do 8 lipca władze unijne mają czas na negocjacje, bo do tego czasu Administracja waszyngtońska zawiesiła wprowadzenie większości ceł. O liście odwetowej informują światowe media (m.in. Bloomberg i Reuters), wymieniając: amerykańskie wino, ryby, samoloty, samochody i części samochodowe, chemikalia, sprzęt elektryczny, produkty zdrowotne i maszyny.

Czy jest możliwe dobre porozumienie UE i USA?

Przypomnijmy, że przedstawiciele władz w Brukseli wielokrotnie zapewniali, że są zainteresowani polubownym załatwieniem kwestii spornych, jednak dotychczasowe rozmowy nie przyniosły efektu. Zaś zaledwie kilka dni temu pojawiły się wyliczenia, według których amerykańskie cła – jeśli wejdą w życie - obejmą obejmują import o wartości 380 miliardów euro a więc 70 proc. (całego importu), natomiast po uwzględnieniu dodatkowych postepowań amerykańskich nawet ponad pół biliona euro.

Władze unijne liczą na porozumienie, ale nie jest tajemnicą, że przewodnicza KE Ursula von der Leyen, podobnie jak jej komisarze nie maja dobrych relacji z Donaldem Trumpem. Rozmowy mogą być więc bardzo trudne. Ale okazuje się, ze porozumienie jest możliwe. Dziś bowiem amerykański przywódca ma ogłosić szczegóły porozumienia handlowego z Wielką Brytanią.

Agnieszka Łakoma

