Cenny towar! Zrabowano 100 tys. jajek ze sklepu

Od 1 stycznia VAT na mięso drobiowe oraz jajka spadł z 27 do 5 proc., a na świeże mleko - z 18 do 5 proc. Sekretarz stanu w resorcie rolnictwa Istvan Nagy ocenił we wtorek, że będzie to oznaczać dla przeciętnej węgierskiej rodziny roczną oszczędność rzędu 25-30 tys. forintów (356-427 zł).