Firmy w Polsce nie gotowe na ESG: 45 proc. nie wie, co robić

Jak wynika z badania Grant Thornton, 45 proc. firm nie wie, czy jest lub będzie objęta obowiązkiem raportowania ESG, czyli nt. zrównoważonego rozwoju. Natomiast 44 proc. firm nie ma strategii ESG - poinformowali autorzy raportu.

Grant Thornton przypomniał w raporcie opisującym badanie, że Unia Europejska ogłosiła założenia pakietu Omnibus Simplification, czyli propozycję regulacji, która może przełożyć się na ostateczne regulacje dotyczące obowiązków raportowania nt. zrównoważonego rozwoju.

Z badania wynika, że 45 proc. respondentów nie wie, czy ich firma jest lub będzie objęta obowiązkiem raportowania ESG. Kolejne 28 proc. stwierdziło, że nie ma takiego obowiązku.

Aż 44 proc. ankietowanych firm nie ma strategii ESG

Z badania wynika również, że 44 proc. ankietowanych firm nie ma strategii ESG, podczas gdy przed rokiem było to 41 proc. Odsetek przedsiębiorstw, które przygotowały odrębny dokument strategiczny dotyczący ESG wzrósł wobec poprzedniego badania z 3 do 6 proc., a udział przedsiębiorstw, które inkorporowały ten obszar do ogólnej strategii rozwoju zwiększył się z kolei z 24 do 26 proc.

Co to jest ESG?

Grant Thornton wyjaśnił, że strategia ESG wyznacza kierunki rozwoju biznesu i porządkuje priorytety oraz procesy w obszarach zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu w dłuższej perspektywie realne staje się osiągnięcie założonych celów, których postępy można mierzyć w ramach raportów ESG.

Z badania wynika, że 21 proc. przedsiębiorców wskazało na koszty finansowe jako największą barierę związaną z dostosowaniem swojej firmy do wymogów zrównoważonego rozwoju. Kolejne 15 proc. ankietowanych oceniło, że przytłaczające jest tempo w jakim zmieniają się regulacje oraz wymagania z obszaru ESG, a 12 proc. nie ma wystarczających zasobów kadrowych i czasowych, żeby być z nimi na bieżąco. 10 proc. firm nie wie natomiast od czego zacząć proces wdrożenia wymogów ESG w swojej organizacji, a 7 proc. ma problemy ze zrozumieniem przepisów wymaganych w różnych jurysdykcjach.

Wymagania innych

„Co trzecia duża i średnia firma w Polsce decyduje się na podejmowanie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju ze względu na wymagania swoich klientów i dostawców, a 23 proc. respondentów jako motywację wskazuje konkurencję na rynku. Przedsiębiorcy mają świadomość, że nie funkcjonują w próżni, spełniając wymogi ESG zmniejszają ryzyka biznesowe nie tylko w swojej organizacji, ale także u kontrahentów. Zwiększają przy tym swoją pozycję konkurencyjną i zyskują szanse na pozyskanie kolejnych wartościowych kontraktów. Przy tym widać wyraźnie, że motywacja ma charakter zewnętrzny – jedynie 8 proc. firm wskazało na presję ze strony udziałowców, właścicieli oraz inwestorów w tym obszarze, a 3 proc. zwróciło uwagę na oczekiwania i inicjatywy pracowników” - napisali autorzy raportu.

Silne wpływy zewnętrzne

Z badania wynika również, że Polska wyróżnia się silnym wpływem wymagań klientów i dostawców na decyzje w obszarze ESG. Na taki czynnik wskazało bowiem 33 proc. badanych - więcej niż średnio w Europie - 25 proc. oraz na świecie - 27 proc.

Badanie

Badanie zostało prowadzone na zlecenie Grant Thornton International w ramach cyklu International Business Report w grudniu 2024 r. Co roku realizowane jest wśród 10 tys. właścicieli lub członków zarządu średnich i dużych przedsiębiorstw na świecie. W Polsce badanie prowadzone jest metodą CATI (wywiady telefoniczne) przez firmę Biostat wśród właściciel i członków zarządu 100 średnich i dużych przedsiębiorstw.

pap, jb

