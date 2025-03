Śmierć Barbary Skrzypek. Ujawniono przyczynę zgonu

Według wstępnych wyników sekcji zwłok przyczyną zgonu Barbary Skrzypek był rozległy zawał. Prezydent Andrzej Duda oczekuje wyjaśnień w sprawie jej przesłuchania od premiera Donalda Tuska. Donald Tusk jest w tej chwili nieobecny a prezydent ma wziąć udział w pogrzebie Skrzypek.

„Mamy w Polsce demokrację walczącą i mamy pierwszą ofiarę śmiertelną demokracji walczącej” - powiedział w poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński.**

Co się stało?

12 marca w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, została przesłuchana w charakterze świadka w sprawie spółki Srebrna i tzw. dwóch wież.

Co zrobiła prokuratura?

Na platformie X pojawiło się oświadczenie adwokata Krzysztofa Gotkowicza, pełnomocnika śp. Barbary Skrzypek. „Prokurator prowadzący przesłuchanie jeszcze na korytarzu odmówił dopuszczenia mnie do czynności” - czytamy w komunikacie. Prawnik podkreśla, że potrzebę obecności pełnomocnika uzasadnił złym stanem zdrowia świadka, jak również obecności dwóch pełnomocników zawiadamiającego. Barbara Skrzypek także poinformowała o swoich problemach zdrowotnych, jednak mec. Gotkowicz mimo to nie został dopuszczony do przesłuchania.

Jaka była Barbara Skrzypek?

Jarosław Kaczyński powiedział w poniedziałek przed budynkiem prokuratury, że Barbara Skrzypek była osoba delikatną i sytuację podczas przesłuchania można było złagodzić, podejmując decyzje o dopuszczeniu do udziału w tej czynności jej adwokata.

Zdanie prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Wschowy mobilizował wyborców do udziału w wyborach. Nawiązał też do sprawy śmierci śp. Barbary Skrzypek. „Zmarła ostatnio najprawdopodobniej na skutek tego, że po prostu ogromnie się zestresowała, bo w takich warunkach ją postawiono” - mówił Andrzej Duda.

Wypowiedź Mateusza Morawieckiego

Po przemówieniu prezesa PiS, z dziennikarzami rozmawiał m.in. b. premier Mateusz Morawiecki, który również podkreślał, że do przesłuchania Skrzypek nie dopuszczono jej pełnomocnika. „Mogę powiedzieć, że są świadkowie, którzy mówią o jej fatalnym stanie zdrowia po wyjściu z budynku z prokuratury i mogę powiedzieć o tym, co czytam w mediach, że ta wielka presja psychiczna, której poddana została pani Barbara Skrzypek, była bezpośrednią przyczyną śmierci” - powiedział b. premier.

Dodał, że rozmawiał z kilkoma kardiologami i specjalistami ratownictwa medycznego, którzy potwierdzili, że na „dwa-trzy dni po tak potężnym stresie, jaki spotkał Barbarę Skrzypek, często przytłoczenie psychiczne prowadzi do tragedii, do zapaści, do tego, co się stało”. „Jest to ofiara reżimu Tuska i Bodnara” - ocenił.

Barbara Skrzypek zmarła w wieku 66 lat.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

pap, jb

Mniej klientów w galeriach handlowych. Powód jest jeden

Czy pieniądze dają szczęście? Dokładnie to jaka kwota?

Obroty towarowe na dużym minusie. Eksport dołuje!

»»Pijani kierowcy tracą samochody – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24