Polska tonie w śmieciach? Już 700 gmin sobie nie radzi

Już prawie 700 gmin nie osiąga wymaganych ustawowo poziomów recyklingu – pisze we wtorkowym wydaniu „Dziennik Gazeta Prawna”. Jak dodaje, w najbliższych latach trudno będzie o poprawę wyników, bo wymagania dla samorządów rosną.

Dziennik wskazuje, że jeszcze w 2021 r. wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych nie osiągnęło 440 spośród 2477 gmin (dziś jest ich 2479). Rok później problemy miało już 511, a w 2023 r. – 696 gmin. Według przedstawicieli samorządów i ekspertów, to głównie skutek szybko rosnących wymogów, za którymi nie nadążają gminy oraz niejasnych przepisów – przynajmniej tych dotyczących zaliczania do poziomów recyklingu bioodpadów kompostowanych przez mieszkańców - pisze „DGP”.

Za nieosiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu gminie grozi kara. Z danych MKiŚ wynika jednak, że tych jest coraz mniej i są one coraz niższe - podaje dziennik.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

pap, jb

Mniej klientów w galeriach handlowych. Powód jest jeden

Czy pieniądze dają szczęście? Dokładnie to jaka kwota?

Obroty towarowe na dużym minusie. Eksport dołuje!

»»Pijani kierowcy tracą samochody – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24