20 lat temu Polska żegnała Jana Pawła II

Twierdzenia, że podatek od marketów uderzy w drobną przedsiębiorczość, opierają się na ignorancji - przekonywał na środowej konferencji prasowej minister finansów Paweł Szałamacha. Spodziewa się on, że podatek może wejść w życie w drugiej połowie marca. Minister finansów powtórzył, że w 2016 r. ma on przynieść budżetowi co najmniej 2 mld zł