Debata prezydencka w Końskich! Oglądaj wPolsce24

Telewizja Republika przy współpracy z Telewizją wPolsce24 i Telewizją Trwam zorganizowała debatę kandydatów na prezydenta na rynku w Końskich. Stawiło się na niej wielu kandydatów, ale zabrakło kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, którego sztab zorganizował swoje wydarzenie w hali w Końskich – informuje portal wPolityce.pl.

Każdy z kandydatów będzie odpowiadał na 6 pytań, wszystkie będą takie same dla każdego kandydata. Każdy kandydat będzie miał 1:30 minuty na odpowiedź, potem będą dodatkowo 2 minuty dla każdego kandydata - to swobodne wypowiedzi na koniec debaty.

Rafał Trzaskowski we wtorek w końcu odpowiedział na wezwanie Karola Nawrockiego z 27 marca do debaty i zaproponował debatę z obywatelskim kandydatem na prezydenta w hali w Końskich. Ta inicjatywa skończyła się jednak totalną kompromitacją Trzaskowskiego - sztab kandydata KO nie spełnił prostego postulatu sztabu Nawrockiego, by do przeprowadzenia debaty poza trzema stacjami telewizyjnymi wyznaczonymi przez Rafała Trzaskowskiego - neo-TVP, TVN24 i Polsat News - dodać też dwie kolejne, a konkretnie Telewizję wPolsce24 i Telewizję Republika. Co więcej, okazało się, iż wydarzenie w hali w Końskich organizuje tylko sztab Rafała Trzaskowskiego, a zatem trzy telewizje transmitujące to wydarzenie de facto wpisują się w kampanijny happening Rafała Trzaskowskiego.

Tymczasem dziś pojawiła się nowa inicjatywa debaty w Końskich - przed planowanym na godz. 20 wydarzeniem organizowanym przez sztab Trzaskowskiego, o godz. 18:50, ruszyła debata organizowana przez Telewizję Republika przy wsparciu Telewizji wPolsce24. Możliwość uczestniczenia w niej dostali nie tylko Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki - stawili się również inni kandydaci: marszałek Sejmu Szymon Hołownia, poseł Marek Jakubiak, dziennikarz Krzysztof Stanowski, posłanka Joanna Senyszyn.

Nieobecność zapowiadali wcześniej Sławomir Mentzen i Adrian Zandberg.

