Na Wall Street indeksy biją historyczne rekordy

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, a S&P 500 i Dow Jones zanotowały najwyższe poziomy w historii. Do poprawy nastrojów inwestorów przyczyniła się obniżka stóp procentowych przez Fed w tym tygodniu.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,37 proc. i wyniósł 46.315,27 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,49 proc. i wyniósł 6.664,36 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 0,72 proc. do 22.631,47 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,64 proc. do 2.451,57 pkt. Indeks zanotował rekord śródsesyjny.

Indeks VIX spada o 1,59 proc., do 15,45 pkt.

Rekordy indeksów po obniżce stóp przez Fed

Wzrostom podczas piątkowej sesji przewodził Apple, który zyskał ponad 3 proc., a najnowszy iPhone firmy trafił do sprzedaży na całym świecie. Akcje Tesli wzrosły o ponad 2 proc.

W skali całego tygodnia indeksy S&P 500 i Dow Jones wzrosły odpowiednio o 0,8 proc. i 0,7 proc., a Nasdaq o 1,7 proc.. Indeks Russell 2000 radził sobie lepiej, zyskując ponad 2 proc. i zmierzając do siódmego tygodniowego wzrostu.

Akcje zyskały w tym tygodniu na wartości po tym, jak Fed obniżył swoją referencyjną stopę oprocentowania kredytów jednodniowych o ćwierć punktu procentowego, co było pierwszą obniżką od grudnia.

Ten ruch był powszechnie oczekiwany przez rynki, ale akcje odnotowały zmienną sesję po decyzji prezesa Fed Jerome’a Powella, który na swojej konferencji prasowej określił ją jako „cięcie w ramach zarządzania ryzykiem”.

„Chociaż wrzesień historycznie przynosił spadki, tegoroczny rynek nie podporządkował się temu schematowi – od marca wzrósł o 35 proc. dzięki silnym czynnikom technicznym i fundamentalnym” – powiedział Mark Hackett, główny strateg rynkowy w Nationwide.

„Mimo to, biorąc pod uwagę, że indeks S&P 500 jest notowany po 22-krotności przyszłych zysków, a zmienność jest ograniczona, okres konsolidacji byłby normalnym i zdrowym zjawiskiem” - dodał.

Według analityków UBS, amerykańskie indeksy mogą nadal iść w górę po tym, jak Rezerwa Federalna podjęła w tym tygodniu decyzję o obniżeniu referencyjnej stopy procentowej.

„Cykl łagodzenia polityki pieniężnej przez Fed w warunkach bez recesji historycznie sprzyjał wzrostom akcji, a my widzimy dalsze wzrosty oparte na sztucznej inteligencji, zyskach i konsumpcji” – powiedziała Ulrike Hoffmann-Burchardi, globalna dyrektor ds. akcji w UBS Global Wealth Management.

Amerykańsko-chińskie uzgodnienia

W piątek odbyła się rozmowa telefoniczna przywódców Chin i USA, Xi Jinpinga i Donalda Trumpa. Według strony amerykańskiej głównym jej celem była finalizacja porozumienia ramowego dotyczącego aplikacji TikTok i omówienie przedłużenia umowy ws. niższych ceł.

Po rozmowie Trump oświadczył, że poczynił postępy w rozmowach z prezydentem Chin w sprawie sfinalizowania umowy dotyczącej TikTok i że obaj spotkają się przy okazji zbliżającego się szczytu APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation).

„Właśnie zakończyłem bardzo owocną rozmowę telefoniczną z prezydentem Xi z Chin. Poczyniliśmy postępy w wielu bardzo ważnych kwestiach, w tym w sprawie handlu, fentanylu, konieczności zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą oraz zatwierdzenie umowy dotyczącej TikTok” – napisał Trump na Truth Social.

Trump wskazał ponadto, że spotka się z Xi podczas szczytu APEC, który odbędzie się w Korei Południowej w przyszłym miesiącu, i że planuje wizytę w Chinach na początku 2026 r., a chiński przywódca z kolei odwiedzi Stany Zjednoczone „w odpowiednim czasie”.

Z kolei resort dyplomacji w Pekinie przekazał po rozmowie, że Chiny dążą do zrównoważonego rozwiązania w sprawie aplikacji TikToka i wzywają USA do unikania ceł. Obie strony określiły rozmowę jako pragmatyczną i konstruktywną - podkreśliło chińskie MSZ. Xi podkreślił w niej, że chińskie władze oczekują rozwiązania, które będzie respektować zasady rynkowe i przepisy prawa.

Była to trzecia bezpośrednia rozmowa telefoniczna między Xi i Trumpem od początku drugiej kadencji prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik zniżkują o 1,38 proc. do 62,69 USD za baryłkę, a listopadowe futures na Brent tanieją o 1,20 proc. do 66,63 USD/b. (PAP)

PAP, sek

