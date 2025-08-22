Kursy akcji banków nurkują po podatkowym ciosie

Sektor bankowy traci podczas piątkowych notowań na warszawskiej giełdzie. Przyczyną spadków jest zapowiedź Ministerstwa Finansów, które poinformowało w czwartek, że planuje podwyżkę stawki podatku dochodowego (CIT) od banków. Indeks WIG-banki zniżkuje o ponad 8,7 proc.

Wśród najsłabszych są: Alior Bank, który około godz. 12.40 tracił 9,92 proc., Bank Pekao spadał o 10,26 proc., a PKO BP o 9,67 proc. Akcje Millennium szły w dół o 6,81 proc.

W czwartek Ministerstwo Finansów zapowiedziało podwyżkę stawki podatku dochodowego od banków przy jednoczesnym zmniejszeniu stawki podatku bankowego pobieranego od aktywów. Na stronie kancelarii premiera opublikowano założenia do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, nad którym pracuje resort finansów.

By sfinansować rosnące wydatki obronne, Ministerstwo Finansów planuje podwyżkę stawki podatku dochodowego od banków – powiedział w czwartek PAP wiceminister finansów Jarosław Neneman. – Stawka wzrośnie z 19 proc. do 30 proc. w roku 2026, w roku 2027 będzie to 26 proc., a w kolejnych latach będzie to 23 proc. – dodał.

Analitycy z Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska uważają, że negatywna reakcja inwestorów na zapowiedź Ministerstwa Finansów nie powinna dziwić, biorąc pod uwagę skalę obciążenia pożyczkodawców.

„Rynek oswoił się już z pomysłem podatku od odsetek od rezerw utrzymywanych przez banki w NBP, a teraz musi zdyskontować kilkukrotnie większe obciążenie. Według szacunków podwyżka podatku CIT obniży prognozowane zyski banków na 2026 r. o kilkanaście procent. Tym samym obniży także wartość wypłacanych dywidend z zysków za 2026 r. Od 2028 r. wpływ na wyniki sektora powinien być niski – jednocyfrowy” - podali analitycy w alercie rynkowym.

„Zmiany te oceniamy negatywnie i w krótkim terminie mogą one wpłynąć na pogorszenie się sentymentu wobec notowanych na giełdzie pożyczkodawców” - dodali.

Ile resort chce ściągnąć pieniędzy z banków po podwyżce podatku CIT?

Ministerstwo Finansów szacuje, że zmiany skutkować będą zwiększeniem wpływów z podatku CIT w roku 2026 o ok. 6,5 mld zł. „Łącznie w okresie 10 lat proponowane rozwiązania mają przynieść budżetowi ponad 20 mld zł, co będzie stanowiło istotny udział sektora bankowego w finansowaniu wydatków budżetu państwa, w szczególności zwiększonych potrzeb w odniesieniu do wydatków na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia” - podał resort finansów w czwartkowym komunikacie.

W tym roku z podatku bankowego, czyli podatku od niektórych instytucji finansowych, budżet ma uzyskać ponad 6,9 mld zł. Od stycznia do lipca tego roku wpływy z tego źródła wyniosły niespełna 4,1 mld zł.

Na początku sierpnia br. Narodowy Bank Polski informował, że w ciągu sześciu miesięcy tego roku banki zarobiły prawie 23,34 mld zł, o prawie 3,6 mld zł więcej niż w tym samym okresie 2024 r., kiedy zanotowały 19,74 mld zł zysku.

