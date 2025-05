Zielona transformacja, która ma być remedium na uzależnienie energetyczne od Rosji, wpycha Europę w zależność od kolejnych „partnerów”: Algierii, Kataru, Azerbejdżanu i Chin, które kontrolują większość łańcuchów dostaw dla przemysłu OZE.

6 maja w Strasburgu Komisja Europejska zaprezentowała długo oczekiwany dokument, który w zamyśle miał być strategiczną mapą drogową uniezależnienia się od rosyjskich paliw kopalnych do 2027 r. W praktyce jest to bardziej mapa marzeń niż drogowa – deklaratywny manifest polityczno-ideologiczny ubrany w nowomowę zielonej rewolucji, pozbawiony za to rachunku ekonomicznego i technologicznego realizmu.

Zacznijmy od twardych faktów, których… nie ma. W dokumencie nie znajdziemy choćby cienia analizy kosztów zerwania długoterminowych kontraktów importowych z rosyjskimi dostawcami.

Pełny artykuł dostępny dla subskrybentów Sieci Przyjaciół: Mapa ucieczki bez kompasu. Bruksela zrywa z Rosją… teoretycznie. „Kreml zaciera ręce”

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

wpolityce, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kolejny niemiecki atak na inwestycję w Świnoujściu

Ukraińcy kupują u nas najwięcej mieszkań. Kto jeszcze?

Przełom! Wielka odwilż celna między USA i Chinami

»» Pokazali Tuskowi, gdzie jego miejsce. Jaka jest pozycja polskiego premiera w Europie? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24