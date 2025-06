Nastroje patriotyczne rosną na całym świecie od ponad dekady. W Polsce było to widać przez udanych osiem lat rządów Zjednoczonej Prawicy, w USA przykładem był wybór Donalda Trumpa w 2016 r. i jego ponowne, wielkie zwycięstwo w zeszłym roku, w Wielkiej Brytanii brexit, a w ostatnich miesiącach widoczny wzrost popularności Nigela Farage’a, we Włoszech rządy Georgii Meloni, we Francji popularność Frontu Narodowego Marine Le Pen, zwycięstwo Karola Nawrockiego popieranego przez PiS, a w finale kampanii przez wszystkie ugrupowania konserwatywne.

W ciągu półtora roku rządu koalicji 13 grudnia doszło do zablokowania rozwoju żeglugi na Odrze i terminala kontenerowego w Świnoujściu. Spadła liczba przeładunków w polskich portach, okrojono i spowolniono realizację projektu CPK. Następuje wzrost kosztów życia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zdjęcie tarcz blokujących wzrost cen i widmo kolejnych opłat w systemie ETS. Rozszerza się strumień nielegalnej migracji poprzez zgodę na pakt migracyjny i obojętność rządu na proceder przerzucania do polski tysięcy nachodźców z Niemiec. Istnieje groźba ratyfikacji umowy z Mercosur, która zniszczy polskie rolnictwo. Polska codziennie zadłuża się na 1,2 mld zł.

Wyraźnie widać, że od półtora roku wbrew interesom Polaków

Pełny artykuł dostępny dla subskrybentów Sieci Przyjaciół: Patriotyzm nie dla Polski. Gromadzić bogactwo w państwie: tworzyć własne produkty, patriotyzm przynosi wysoką dywidendę