Ważny głos w debacie o bezpieczeństwie

W dniach 16–17 czerwca 2025 roku Warszawa stała się centrum strategicznej debaty o przyszłości bezpieczeństwa w naszym regionie. Na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się Forum Bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej, w którym uczestniczyło ponad 500 ekspertów z Europy i USA – przedstawicieli rządów, organizacji międzynarodowych, świata nauki oraz sektora prywatnego.

Podczas otwarcia Forum wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że działania Polski oparte są na dążeniu do pokoju, ale aby go utrzymać, należy być świadomym zagrożeń. Szef MON zaznaczył, że Polska i państwa wschodniej flanki dobrze zdają egzamin z wzmacniania bezpieczeństwa. Forum odbyło się pod honorowym patronatem Władysława Kosiniaka-Kamysza, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej, a także Piotra Zgorzelskiego, Wicemarszałka Sejmu. Konferencja odbyła się tydzień przed szczytem NATO w Hadze i stanowiła bardzo dobrą okazję do kształtowania stanowiska w zasadniczych kwestiach związanych z bezpieczeństwem.

Celem organizatorów tego wyjątkowego wydarzenia była rozmowa o tym jak zwiększać nasze wspólne bezpieczeństwo dziś i w przyszłości. Wśród gości Forum liczną grupę stanowili przedstawiciele administracji, wojska i liderów biznesu.

Forum odbyło się pod honorowym patronatem Władysława Kosiniaka-Kamysza, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej / autor: materiały prasowe Fundacji Instytut Studiów Wschodnich

Biznes kluczowym uczestnikiem debaty

Szczególnie warty podkreślenia jest fakt dużego zainteresowania sprawami bezpieczeństwa ze strony biznesu, ponieważ na współtworzenie naszego wydarzenia zdecydowało się kilkanaście największych polskich firm. Partnerem Strategicznym Forum było PZU S.A. a partnerami biznesowymi Bank Gospodarstwa Krajowego, BOŚ Bank, Polska Grupa Zbrojeniowa, LOT, PKP Intercity, PKP S.A., PERN S.A., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Polska Grupa Lotnicza, PCO. S.A., Port Gdański oraz Agencja Mienia Wojskowego. Głównymi partnerami instytucjonalnymi były Uniwersytet Warszawski , Pracodawcy RP oraz LEAD. School of Experiences. Współpraca z tak prestiżowymi partnerami biznesowymi podkreśla wagę i strategiczny charakter Forum, gwarantując najwyższą jakość merytoryczną wydarzenia oraz jego praktyczny wymiar dla bezpieczeństwa regionu

Panel dyskusyjny w ramach Forum Bezpieczeństwa / autor: materiały prasowe Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich

Program Forum

Program Forum Bezpieczeństwa podczas dwóch dni obrad obejmował niemal 50 wydarzeń w tym sesje plenarne, panele dyskusyjne, prezentacje i spotkania autorskie. Wydarzenie przebiegło w trzech ścieżkach tematycznych: Wojna i Społeczeństwo, Nowe Technologie i Łańcuchy Dostaw oraz Geopolityka i Gospodarka Podczas Forum odbyło się także ponad 8 spotkań autorskich.

»» Relacje z wydarzeń w ramach Forum Bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej czytaj tutaj:

Wschód nie ma pewności, czy Zachód rozumie zagrożenie

Wyścig o metale rzadkie na chińskich warunkach

Zbrojeniówka nie tylko państwowa

Obrona na wielu płaszczyznach

Bezpieczeństwo coraz bardziej zagrożone

Debaty kuluarowe Forum Bezpieczeństwa / autor: materiały prasowe Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich

Forum Bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej miało także ważnych partnerów medialnych. Głównym partnerem był dziennik Rzeczpospolita. Forum objęte również zostało partnerstwem TVP INFO, PAP, Puls Biznesu, Dziennik Gazeta Prawna, Strefaobrony.pl (Polska Press) , Defence24, Do Rzeczy, wPolityce.pl, wGospodarce.pl.

Forum Bezpieczeństwa zorganizowała Fundacja Instytut Studiów Wschodnich - organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu - we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Uniwersytetem Warszawskim. Już dziś zapraszamy na XXXIV Forum Ekonomiczne do Karpacza, które odbędzie się w dniach od 2 do 4 września 2025r. podczas którego problemy bezpieczeństwa i obronności będą jednym z głównych filarów programu

Więcej informacji: forum-ekonomiczne.pl

Oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje