Obrona na wielu płaszczyznach

Atak Rosji na Ukrainę z jednej strony obnażył słabości Europy wobec zagrożenia militarnego a z drugiej doprowadził do opracowania programów, które mają poprawić poziom bezpieczeństwa. Jednak wyzwaniem są nie tylko kwestie finansowe ale i koordynacja działań poszczególnych krajów oraz współpraca ze Stanami Zjednoczonymi.

Kwestie te omawiali w czasie rozpoczętego dziś w Warszawie dwudniowego Forum Bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej, politycy i eksperci. Wyzwań i problemów w tej nowej geopolitycznej rzeczywistości jest wiele, wśród nich szczególnie ważne jak zapewnienie odpowiednich łańcuchów dostaw czy ochrona infrastruktury.

Generał Leon Komornicki, który przewodniczy Komitetowi Przemysłowemu w Stowarzyszeniu Euro-Atlantyckim, mówił w jednym z paneli, że łańcuchy dostaw – co oczywiste - zapewniają ciągłość szczególnie w czasie działań, więc są kluczowe. Ale też wskazywał, że żaden kraj nie może bazować tylko na własnym zaopatrzeniu i krajowej produkcji, bo gdy dojdzie do wojny takie zakłady staną się jednymi z pierwszych celów ataku wroga. Dlatego – jego zdaniem - strategia bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO powinna opierać się na „wspólnocie zagrożeń” i budowie zdolności odstraszania..- Każda agresja nawet odparta będzie stratą dla zaatakowanych krajów – dodał

Generał ostrzegał również, że w Polsce wiele zakładów znajduje się blisko wschodniej granicy i i mogą w ciągu kilku dni przestać istnieć, jeśli nie damy rady zbudować kopuły złożonej „choćby z 22 baterii typu Patriot”. Tym bardziej, że Rosja ma system typu nowego, który jest „poza zasięgiem baterii artylerii przeciwlotniczej”.

Szef Zarządu Logistyki P4 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, płk Sławomir Walenczykowski wskazywał, że choć dla wojska najważniejsze to „właściwy asortyment, we właściwym czasie i ilości we właściwym miejscu”, to jednak w obecnych czasach niewiele jest krajów może samodzielnie na własnym terenie wyprodukować to, czego potrzebuje armia. Jego zdaniem zdolności produkcyjne kraju to tylko jeden z wielu elementów bezpieczeństwa, a szczególnym wyzwaniem jest zależność od dostawców, zwłaszcza w dobie sporów między mocarstwami. - Współpraca i współdziałanie na poziomie państwowym jest konieczne. Tak jak siły zbrojne są emanacją państwa, tak łańcuchy dostaw są emanacją siły gospodarczej kraju – dodał pułkownik.

Przewodniczący Platformy Bezpieczeństwa i Obronności w związku Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Zakrzewski przekonywał, że oprócz zagranicznych kontraktów zbrojeniowych ważne jest także wykorzystanie możliwości polskiego biznesu. Podał przykład jednej z firm, która najpierw zainwestowała w naszym kraju i w ciągu kilkudziesięciu lat zbudowała cała sieć korporacyjna, podejmując współprace z 800 krajowymi podmiotami. Stad inicjatywa powołania właśnie Platformy Bezpieczeństwa i Obronności . Tomasz Zakrzewski mówił, żę udało się stworzyć grupę z około 50 podmiotów – zarówno spółek Skarbu Państwa, firm prywatnych i zagranicznych, ale pojawiają się kolejne zainteresowane współpraca, by budować polski potencjał obronny wzajemnie kooperując i współpracując. – To będzie silnik polskiej gospodarki – dodał.

Sesje w czasie pierwszego dnia Forum odnosiły się także m.in. do bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego. Z jednej strony po napaści Rosji na Ukrainę wystąpił swoisty kryzys energetyczny, a ropa radykalnie drożała, zaś z drugiej - wiele krajów europejskich musiało pilnie poszukiwać (po przerwaniu eksportu rosyjskiego) nowych dostawców gazu, płacąc wysoką cenę. Coraz częściej też dochodziło do ataków na infrastrukturę krytyczną, czego przykładem jest uszkodzenie gazociągu Nord Stream czy kabli podmorskich na Bałtyku. Dlatego również ochrona infrastruktury i zapewnienie jej bezpieczeństwa zaliczana jest do priorytetów. W tym kontekście uczestniczący w forum ekspert Benjamin L Schmitt z University of Pennsylvania przekonywał, że po przeanalizowaniu wielu przypadków uszkodzenia infrastruktury na Bałtyku wiele elementów wskazuje na działania rosyjskich służb. I nie chodzi tylko o statki zrywające kable ale także o wybuch na Nord Stream. - To nie jest prawdopodobne, by za tym uszkodzeniem gazociągu stała Ukraina, nawet osoba z tym powiązana, której nazwisko wymieniały media, mieszkała w Rosji – dodał.

Zarówno infrastruktura jak i obiekty strategiczne wymagają odpowiednich środków bezpieczeństwa. Jednak – jak mówiła Beata Cieszyńska, partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka – w przypadku uznania obiektów za strategiczne dla obronności kraju to obecnie ramy prawne nie są wystarczająco ujednolicone. I mamy wiele ustaw regulujących tę kwestię, a są adresowane do poszczególnych sektorów - od wojska po energetykę czy branżę cyfrową.

Oprac. AŁ

