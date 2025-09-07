Pierwszy taki kongres o przyszłości Polski. Future=Poland 2025 za nami

Jak rozmawiać o przyszłości Polski, gdy na stole brakuje strategii, planu gospodarczego i inwestycyjnego rządu? Czy możliwe jest stworzenie długofalowej polityki gospodarczej i społecznej, która wymykałaby się parlamentarnemu kalendarzowi i jednoczyła wokół najważniejszych inwestycji i spraw wszystkie siły polityczne? Naiwność? Fikcja? Niekoniecznie, co udowodniły w ostatnią sobotę i niedzielę niezwykle ciekawe debaty podczas inauguracyjnego Kongresu Future Poland w Skarszewach na Pomorzu. Honorowy Patronat nad Kongresem objął Prezydent RP Karol Nawrocki.

Kongres zorganizowany przez Instytut Spraw Gospodarczych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i gminę Skarszewy, prowadzoną przez niezwykle aktywnego i dynamicznego burmistrza Jacka Pauliego, przy wsparciu partnerów m.in. stowarzyszeń „Tak dla Rozwoju” i „Tak dla CPK”, zgromadził pokaźne grono ekspertów, liderów opinii, uczestników gospodarki, polityków i widzów.

Kongres Future = Poland współorganizował prowadzoną przez niezwykle aktywny i dynamiczny burmistrz Skarszew Jacek Pauli / autor: materiały prasowe

Dwa dni debat, rozmów, spotkań i wymiany poglądów między środowiskami, którym przecież nie zawsze jest po drodze, pokazały, że są miejsca, jest przestrzeń, w której potrafimy dyskutować na temat priorytetów polskiej polityki – wewnętrznej, międzynarodowej, gospodarczej i społecznej, a przede wszystkim inwestycyjnej. To bowiem dziejowe, pokoleniowe inwestycje, których realizacja wymaga konsensusu rządzących i rządzonych przez wiele lat, stały się zarzewiem do debat. Centralny Port Komunikacyjny, energetyka jądrowa, porty morskie, infrastruktura i polityka obronna to dopiero wyjście do rozmów o planie na Polskę – o tak bardzo potrzebnej, a wciąż nieobecnej, strategii gospodarczej kraju.

Ambicje

Stąd już tylko krok do rozmów o zjawiskach bardziej geopolitycznych, socjologicznych, czy wręcz postawach mentalnych, które mogą pomagać lub stać na przeszkodzie do rozwoju Polski. Ponadpolityczny konsensus wokół inwestycji tak często nazywanych przez obecną ekipę rządową „pisowską gigantomanią” okazał się jednak możliwy w wyniku ogromnego i jednoznacznego społecznego poparcia. Wielokrotnie mówili o tym debatujący w Skarszewach. Podkreślał to także premier Mateusz Morawiecki, który na Kongresie Future Poland w Skarszewskim Centrum Sportu zgromadził sporą widownię.

„Polska musi być dumna i z aspiracjami. Polska musi być wielka, zamiast bić się w pierś za cudze grzechy!” – mówił gorąco oklaskiwany Mateusz Morawiecki podczas kongresowej rozmowy z posłem Marcinem Horałą, jednym z głównych architektów oryginalnego projektu CPK, byłym pełnomocnikiem rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

To, że Polacy zrozumieli jak ważne są aspiracje, ambicje, plany wykraczające poza doraźne zaspokajanie podstawowych potrzeb, wielokrotnie wybrzmiewało w wypowiedziach menedżerów, którzy przez wiele lat realizowali rozwojowe projekty spięte m.in. w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. To bowiem rząd Zjednoczonej Prawicy sformułował nową, ambitną wizję strategiczną dla Polski. Jej fundamentem była właśnie Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjęta w 2017 roku. Założeniem SOR było przeprowadzenie polskiej gospodarki z etapu rozwoju opartego na niskich kosztach pracy do etapu opartego na innowacjach, reindustrializacji i wysokiej wartości dodanej. Premier Morawiecki wyraźnie mówił o chęci, aby państwo odgrywało „podmiotową, a nie peryferyjną rolę w gospodarce”. Temu ostatecznie służyć miały fuzje, które doprowadziły do powstania multienergetycznego Orlenu, stanowiącego dziś o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Temu służył rozwój PGE, elektrowni jądrowej, KGHM. I wreszcie, właśnie realizacją tej strategii były projekty, które są materializacją strategicznej wizji państwa na dekady. To Centralny Port Komunikacyjny – planowany hub integrujący transport lotniczy, kolejowy i drogowy, oraz polska elektrownia jądrowa, kamień węgielny naszej przyszłej suwerenności energetycznej.

Pytanie jakie należy jednak postawić brzmi: czy lata strategicznego planowania i miliardowych inwestycji rzeczywiście przesunęły Polskę z pozycji „montowni” do pozycji aktywnej budowy „kapitału narodowego”? I takie pytania padały podczas debat Future Poland.

Debaty, szkolenia, nagrody

Kongres rozpoczął niezwykle emocjonujący wykład dr. Jacka Bartosiaka, znanego z prowokacyjnych i niekonwencjonalnych analiz geopolitycznych, który tym razem skupił się na konieczność strategicznego zerwania z bezpiecznym status quo elit III RP. Ten świat dotychczasowego porządku geopolitycznego w Europie i na świecie właśnie się kończy, a my?

Polacy i Polska, wciąż nie jesteśmy przygotowani do reagowania na pojawiające się wyzwania, możliwości, szanse i zagrożenia – przekonywał dr. Jacek Bartosiak.

Pytanie i próba odpowiedzi „dokąd chcemy iść i dokąd dojść” padały w czasie kongresu wielokrotnie, udowadniając, że brak jednoznacznej polityki rządu, elit politycznych – strategii zakładającej różne scenariusze wydarzeń staje się najbardziej palącym wyzwaniem tej kadencji. Potwierdzali to zarówno posłowie – Marcin Horała, Paulina Matysiak, Krzysztof Szymański, ale też menedżerowie, dawni prezesi spółek skarbu państwa – Wojciech Dąbrowski, Marcin Chludziński, Tomasz Zdzikot, Grzegorz Ksepko czy Mateusz Berger i Maciej Wilk.

Debaty, które można było obserwować w Skarszewach poświęcone były, co zrozumiałe rozwojowym inwestycjom – CPK i elektrowni jądrowej, ale też bezpieczeństwu, zmieniającym się warunkom geopolitycznym w Europie, rozwojowi nowych technologii i sposobom prowadzenia publicznej debaty i samorządom. Zaprezentowano też, przygotowany przez stowarzyszenie Nowa.pl „Raport Młodych 2025–2027”, a w czasie warsztatu odbyło się szkolenie z pozyskiwania Funduszy UE.

Warto odnotować, że na inauguracyjnym kongresie statuetkę ambasadora Future Poland otrzymała posłanka Paulina Matysiak, która w latach 2019-24 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej sejmowej Komisji ds. Infrastruktury i jest współzałożycielką Stowarzyszenia „Tak dla Rozwoju”.

Na zakończenie pierwszego dnia kongresu debatę o przyszłości Polski, w której udział wzięli właśnie Paulina Matysiak, Marcin Horała, Maciej Wilk, Marcin Chludziński, dr Jacek Bartosiak, a którą poprowadził Robert Mazurek na żywo transmitował Kanał Zero.

Debatę o przyszłości Polski, w której udział wzięli Paulina Matysiak, Marcin Horała, Maciej Wilk, Marcin Chludziński, dr Jacek Bartosiak, a którą poprowadził Robert Mazurek na żywo transmitował Kanał Zero / autor: materiały prasowe

Goście

Wśród gości i uczestników kongresu, którego zwieńczeniem było wystąpienie Mateusza Morawieckiego, byli posłowie, senatorowie politycy z Pomorza, samorządowcy, publicyści i eksperci. Wśród nich m.in. Tomasz Wróblewski, Miłosz Lodowski, Jan Śpiewak, Adam Kasprzyk, Marcin Osowski, czy Radosław Pyffel. Największą reprezentację stanowili jednak menedżerowie – kreatorzy polskiej gospodarki, którzy w czasie kadencji poprzedniego rządu realizowali odważną strategię rozwoju. Ich diagnoza obecnej sytuacji jest tym ciekawsza, że z żalem recenzują działania, które zatrzymały wiele inwestycji, projektów i prac rozpoczętych w „ich czasie”. Jednak nie o przeszłości rozmawiano w Skarszewach, a o przyszłości. Konstatacją zatem niech będzie krótka reakcja Roberta Mazurka w czasie debaty, którą moderował, by o obecnym rządzie nie mówić, bo przecież jest już przeszłością.

Warto zmienić kierunek

Z pewnością sukcesem pierwszego Kongresu Future Poland jest fakt, że wielu jego uczestników, zjeżdżając z autostrady A1 w zupełnie nieznanym dotąd kierunku, na Kociewie, przekonało się, że ambitna, pracowita i aspirująca do sukcesów Polska jest właśnie w Skarszewach. Gdy miasteczko Wilanów walczy z Dino, tu producenci rolni, mali i średni przedsiębiorcy, którzy walczą o sprawiedliwe przepisy i składają weto umowie UE z Mercosur, z niepokojem spoglądając w kierunku Warszawy i Brukseli. Mimo to – robią swoje. Rozwijają firmy, wprowadzają nowe technologie, kooperują z całą Europą, z Chinami, z całym światem – robią swoje realizując własne plany rozwojowe.

I wciąż czekają, aż rząd, polityczne elity ich kraju, obudzą się i zareagują na coraz głośniej artykułowaną potrzebę wskazania kierunku, w którym podążać ma gospodarka. Bo samo „bierzemy się do roboty” nie wystarczy, gdy nie wiadomo, dokąd ta „robota” ma nas zaprowadzić.

Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl

