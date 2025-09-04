Kongres FUTURE = POLAND - już w ten weekend

Już w ten weekend, 6 i 7 września w Skarszewach na Pomorzu odbędzie się inauguracyjny Kongres FUTURE = POLAND. Organizatorzy zapowiadają udział ponad 500 uczestników – ekspertów, liderów opinii i polityków z różnych stron sceny politycznej. Kongres został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Karola Nawrockiego.

Celem tego nowoczesnego forum jest podjęcie analitycznej dyskusji dotyczącej możliwych dróg powrotu polskiej gospodarki na ścieżkę rozwoju. Bo, że z niej schodzimy wydaje się już pewne.

Uczestnicy Future=Poland podejmą debatę o przyszłości Polski – jej gospodarce, bezpieczeństwie, rozwoju technologicznym i społecznym.

„Kongres w Skarszewach to nowa platforma debaty o Polsce przyszłości – wydarzenie łączące ekspertów, polityków, środowiska opiniotwórcze oraz młode pokolenie liderów społecznych. Nie debatujemy o tym, co było, choć wyciągamy lekcje z przeszłości. Nie zatrzymujemy się na tym, co jest – kluczowe pytanie brzmi: jak chcemy, aby było? W centrum refleksji – wizja Polski jutra czyli budowanie i wzmacnianie elit gotowych do niesienia odpowiedzialności w czasach społecznej polaryzacji i nowych wyzwań geopolitycznych. To wydarzenie inicjujące debatę publiczną, wolną od anachronicznych podziałów i zakorzenionych schematów. Dlatego w centrum uwagi znajdzie się temat elit – instytucjonalnych, intelektualnych, samorządowych i obywatelskich – przed, którymi najważniejsze wyzwania: bezpieczeństwo geopolityka migracja polaryzacja globalne napięcia gospodarcze i polityczne, a także cyfrowa transformacja” – zapowiadają organizatorzy, .

Wśród prelegentów są m.in. premier Mateusz Morawiecki, Marcin Horała, Szymon Szynkowski vel Sęk, Kazimierz Smoliński, Przemysław Wipler, Jacek Bartosiak, Tomasz Wróblewski, Jan Śpiewak, Paulina Matysiak, Jacek Pauli.

Udział w debatach zapowiedzieli m.in. Marcin Chludziński, były prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, i były prezes zarządu KGHM Polska Miedź, Wojciech Dąbrowski w latach 2020–2024 prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Leszek Skiba – doradca społeczny Prezydenta RP, były prezes zarządu Banku Pekao S.A, Tomasz Zdzikot – w latach 2017–2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i były prezes zarządu KGHM Polska Miedź.

Obecność zapowiedzieli też Grzegorz Puda, Michał Dworczyk, Grzegorz Ksepko, Mateusz Berger, Michał Czarnik, Patryk Gabriel, Marek Jakubiak, Michał Urbaniak, Szymon Gajda, Łukasz Malinowski i Ryszard Czarnecki.

Wydarzenie w Skarszewach zostało zaprojektowane jako forum wolne od podziałów politycznych i zakorzenionych schematów myślenia, które blokują wizjonerskie działanie. Zamiast grzebać w przeszłości czy koncentrować się na bieżącym zarządzaniu doraźnością, kongres kieruje refleksję ku przyszłości, zadając fundamentalne pytanie: „jak chcemy, aby było?”.

Ważne debaty o wizji przyszłości Polski

„Chcemy aby Nasi uczestnicy byli zaangażowani w pracę i dyskusje w tematycznych zespołach zajmujących się dziedzinami samorządu, administracji państwowej, biznesu i organizacji pozarządowych. Zaprosimy do udziału liderów opinii polityków samorządowców naukowców przedstawicieli elit, tych, którzy mają realny wpływ na nasze życie. Stawiamy także na młodych i nie zapominamy o nowoczesności. Tworząc i organizując Kongres FUTURE=POLAND chcemy by to wydarzenie stało się jednym z najważniejszych o charakterze ekspercko-publicznym w Polsce” – deklarują organizatorzy z Instytutu Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Redakcje wGospodarce.pl, wPolityce.pl i wPolsce24.tv objęły wydarzenie patronatem prasowym.

