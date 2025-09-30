Uwaga! Fundacje rodzinne stracą ulgi podatkowe

Po tym jak premier Donald Tusk, z górnolotnymi deklaracjami o sprawiedliwości podatkowej, ogłosił plan podniesienia podatku CIT dla banków z 23 proc. do 30 proc., twierdząc, że „lepiej opodatkować banki niż polskie rodziny”, rozpoczął prace nad likwidacją ulg dla fundacji rodzinnych oraz wprowadzeniem podatku od dochodów ze zbycia mienia, co w praktyce może oznaczać dodatkowe obciążenia dla rodzin.

Przewrotność rządu Donalda Tuska nie sięga nawet kilku godzin. Po tym, jak Tusk zaproponował podniesienie CIT dla banków z 23 proc. do 30 proc., robiąc z siebie obrońcę „polskich rodzin” i twierdząc, że „lepiej opodatkować banki niż rodziny”, w tym samym dniu, na posiedzeniu Rady Ministrów zabrał się za opodatkowanie fundacji rodzinnych.

Tzw. „uszczelnianie”

„Rada Ministrów przyjęła rozwiązania uszczelniające opodatkowanie fundacji rodzinnych” – wynika z wtorkowego wpisu ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, której celem jest zwiększenie wpływów finansowych do budżetu państwa.

Koniec z ulgami

Zgodnie z projektem z należnego fundacji rodzinnej zwolnienia podatkowego będą korzystać wyłącznie dochody z długoterminowego najmu mieszkaniowego, a więc „gdy fundacja rodzinna wynajmuje wskazane w przepisie nieruchomości osobom fizycznym na ich własne potrzeby mieszkaniowe”. Przychody z innych rodzajów najmu nieruchomości mieszkaniowych, w tym najem krótkoterminowy czy wszystkie inne formy najmu na zasadach komercyjnych, będą objęte podatkiem na zasadach ogólnych.

Nowy podatek, nawet ze zbycia mienia

Podatkiem zostaną objęte także dochody ze zbycia mienia, wniesionego lub przekazanego nieodpłatnie do fundacji rodzinnej, lub nabytego przez fundację rodzinną od podmiotu, jeżeli zbycie to nastąpiło przed upływem 36 miesięcy licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło to wniesienie, przekazanie lub nabycie.

Przyczyny dość pokrętne

W uzasadnieniu do projektu wskazuje się, że takie ograniczenie wzmocni „realizację celów statutowych fundacji rodzinnej”, ponieważ „fundacja rodzinna jako narzędzie sukcesji powinna mieć zapewnioną przestrzeń do skoncentrowania się na długoterminowych inwestycjach”.

Projekt zakłada też m.in., że zwolnieniu przysługującemu fundacji rodzinnej nie będą podlegać przychody z udziału w funduszu, spółdzielni lub innym podmiocie, jeżeli nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a ich przychody, koszty, dochody lub straty są traktowane jako odpowiednio osiągnięte lub poniesione przez fundację rodzinną. Zwolnienie nie obejmie także przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną.

Fundacje rodzinne

Fundacje rodzinne to ważny element polskiego systemu. Ich zadaniem jest umożliwienie sprawnej sukcesji majątku.

pap, jb