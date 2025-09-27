Skarbówka w natarciu! Prześwietla wszystkich

Masowe kontrole fiskalne obejmują faktury wystawiane w latach 2020-2025. Chodzi o zarabianie na wynajmie krótkoterminowym, które stało się popularnym sposobem pośredników na dodatkowy dochód, zwłaszcza w miejscowościach turystycznych. Tego typu podmioty nie są jednak zwolnione z obowiązków wobec fiskusa. Brak zgłoszenia przychodów może słono kosztować

Wystarczy kilka zdjęć, konto na popularnej platformie i wolne mieszkanie, by zacząć zarabiać na wynajmie turystycznym. Tysiące Polaków korzysta z takich serwisów, jak Airbnb czy Booking, traktując to jako łatwe, bezpieczne i elastyczne źródło dochodu.

Obowiązkowa rejestracja

Problem zaczyna się w momencie, gdy zarobki z takiego wynajmu nie trafiają do służb fiskalnych. Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowuje więc projekt ustawy regulującej najem krótkoterminowy. Znajdzie się tam m.in. obowiązek rejestracji lokali przeznaczonych na ten cel. Oprócz tego każdy zamierzający wynajmować mieszkanie w formule krótkoterminowej będzie musiał uzyskać numer identyfikacyjny. Bez niego nie będzie możliwe publikowanie ofert.

Chodzi o porządek

Obiekty będą musiały mieć tablice informujące o takiej działalności, regulamin, informacje o obowiązującej ciszy nocnej oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za wynajem. Rząd podkreśla, że nie dąży do całkowitej likwidacji rynku najmu krótkoterminowego, tylko chce zadbać o porządek oraz ograniczyć negatywne skutki tego zjawiska dla stałych mieszkańców.

Źródło: Farmer.pl; Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Hutnictwo idzie na ścianę, a rząd się tylko przygląda

„Chwilówek” nie ubywa: w tym roku to już 8,75 mld zł!

Chińskie towary płyną do Europy dużo krótszą trasą!

»»Daniel Obajtek: polski rząd jest dziś w Berlinie – oglądaj w telewizji wPolsce24