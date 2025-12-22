Jakie oprocentowanie obligacji w styczniu? Nowe dane

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych oferowanych do sprzedaży w styczniu 2026 r. pozostanie na niezmienionym poziomie - poinformował w poniedziałek resort finansów. Jak dodał, np. oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 4,25 proc.

W przypadku 2-letnich obligacji zmiennoprocentowych oprocentowanie wyniesie 4,40 proc. w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. „Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 2,50 proc. w skali roku, a 3-letnich 4,65 proc. Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 5,00 proc. 4-letnie oraz 5,60 proc. 10-letnie” - przekazało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Poinformowało też, że 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą odpowiednio 5,20 proc. i 5,85 proc. w pierwszym roku.

Zmienne oprocentowanie obligacji jednorocznych

Resort podkreślił, że oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc i jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz marży i wynosi w przypadku instrumentów oferowanych w styczniu 0,00 proc. dla obligacji 1-rocznych oraz 0,15 proc. dla 2-letnich.

Natomiast oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz niezmienionej marży w wysokości 1,50 proc. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 2,00 proc.

Bez zmian mają pozostać również preferencyjne marże dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest według tych samych zasad co w przypadku 4- i 10-letnich i wynosi odpowiednio: 2,00 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2,50 proc. dla 12-letnich.

„W styczniu pozostawiliśmy oprocentowanie obligacji oszczędnościowych bez zmian, na konkurencyjnym poziomie. Od nowego roku można pomnażać swoje oszczędności lokując je w dowolne produkty z naszej oferty. Standardowa oferta to instrumenty o zapadalności od 3 miesięcy do 10 lat i zróżnicowanym rodzaju oprocentowania – stałym – znanym z góry lub zmiennym – ustalanym na podstawie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego bądź wskaźnika inflacji. Natomiast beneficjenci programu 800+ mają możliwość zakupu rodzinnych obligacji 6- lub 12 -letnich o oprocentowaniu opartym na inflacji” - podsumował cytowany w komunikacie wiceminister finansów Jurand Drop.

Nowe limity w ramach kont IKE oraz IKZE

Wskazał też, że nowy rok to nowe limity w ramach kont IKE oraz IKZE. Dla tego pierwszego limit wyniesie 28 tys. 260 zł, a w przypadku konta IKZE - 11 tys. 304 zł, choć dla osób prowadzących działalność pozarolniczą będzie to 16 tys. 956 zł.

„Dla Konta IKE-Obligacje limit w 2026 roku umożliwia zakup maksymalnie 282 sztuk obligacji oszczędnościowych, a dla IKZE-Obligacje 113 sztuk. W przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą, maksymalna liczba do zakupu to 169 sztuk obligacji detalicznych. Opcja oszczędzania przy pomocy konta IKE-Obligacje i IKZE-Obligacje wiąże się nie tylko z uzyskaniem atrakcyjnych odsetek przy pełnym bezpieczeństwie ulokowanych środków, ale również z korzyściami podatkowymi” - zauważył wiceminister Drop.

Resort przypomniał, że obligacje oszczędnościowe można kupić w oddziałach PKO BP i punktach obsługi klientów Biura Maklerskiego PKO BP lub w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki. Obligacje są również dostępne przez internet w serwisach banków i aplikacji mobilnej PeoPay.

PAP, sek

