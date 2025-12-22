Takie mamy zadłużenie: 1 908 800 000 000 zł

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada wzrosło o 14,7 mld zł (+0,8 proc.) mdm i wyniosło ok. 1 bln 908,8 mld zł - podał resort finansów w poniedziałek szacunkowych danych.

Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

►w przypadku długu krajowego - ok. 1 bln 528,2 mld zł;

►w przypadku długu w walutach obcych - ok. 380,6 mld zł (tj. 19,9 proc. całego długu SP).

Na koniec października zadłużenie wynosiło 1 bln 894 mld 102,4 mln zł, przy czym MF podaje, że dług nie uwzględnia SPW przekazanych do Funduszu Reprywatyzacji oraz do Funduszu Inwestycji Kapitałowych, które nie zostały zbyte przez te fundusze do końca października 2025 r., tj. kwoty 4 mld 574,3 mln zł.

Zadłużenie 51 tys. zł na głowę Polaka

Na koniec lipca liczba ludności w Polsce wynosiła 37 mln 400 tys. osób, co oznacza, że zadłużenie na głowę każdego Polaka, niezależnie od wieku przypada kwota około 51 tys. złotych.

