Nie mają prądu, nawet tego „zielonego”

Już za miesiąc przywódcy z całego świata będą w brazylijskim Belem rozprawiać o ratowaniu klimatu podczas szczytu pod egidą ONZ. Tymczasem nie zmieni to faktu, że nadal 730 mln ludzi na świecie nie ma w ogóle dostępu do prądu. I nie chodzi tylko o kraje afrykańskie, ale także o Haiti, Honduras czy Koreę Północną.

Takie dane za 2024 rok publikuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna, wskazując, że sytuacja w porównaniu z 2023 rokiem niewiele się poprawiła, bo w ubiegłym dostęp do energii zyskało tylko 11 milionów ludzi. A biorąc pod uwagę, że populacja mieszkańców ziemi rośnie, to wskaźnik osób, które nie mogą korzystać z prądu praktycznie nie zmniejsza się. Wnioski na przyszłość także nie są optymistyczne, gdyż – w opinii Agencji – wstępne dane za 2025 r. „sugerują, że ten dotychczasowy trend się utrzyma”.

W najtrudniejszej sytuacji jest Afryka

W najtrudniejszej sytuacji jest Afryka. A szczególnie trudna sytuacja jest w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie dostęp do energii ma tylko co drugi mieszkaniec. I choć na kontynencie widać postęp w takich państwach jak Wybrzeże Kości Słoniowej, Kenia i Mozambik, to jednak nowych przyłączeń jest mniej niż przed pandemią. Problemem jest także wysoka cena energii, gdyż dane pokazują, że po prostu spada popyt i jej zużycie tam, gdzie jest dostępna.

Choć tak w Azji jak i Ameryce Południowej tylko 2 proc. mieszkańców nie może korzystać z energii, to jednak są państwa w których sytuacja jest o wiele gorsza od tzw. średniej. To Honduras i Haiti, które – według MAE – „stoją przed największymi wyzwaniami”. Na przykład na Haiti ciągle ponad połowa mieszkańców pozostaje bez dostępu do prądu. Zła sytuacja jest także w Afganistanie, Mongolii, Korei Północnej i Pakistanie.

Agnieszka Łakoma

