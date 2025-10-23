Luksemburg zamiast Niemiec… Polski biznes woli bezpieczne inwestycje

Z nakładami inwestycyjnymi w Polsce nie jest tak źle. Porównując je z potencjałem gospodarki, Polska wypada nawet lepiej niż wiele innych krajów europejskich. Problem polega na tym, że nie inwestujemy w kolejne etapy. – Automatyzacja nie przebiega u nas tak szybko, jak powinna, mówił Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku, były szef Polskiego Instytutu Ekonomicznego, podczas drugiej edycji Forum Idee dla Polski, organizowanej przez Instytut Sobieskiego.

Robotów jest w polskich firmach ciągle za mało. Według Piotra Araka, w Niemczech zautomatyzowano już wszystko to, co dało się zautomatyzować, a resztę niezautomatyzowanej produkcji przeniesiono do Europy Wschodniej.

Prowadząca panel „Przemysł w Europie: 5.0 czy 0.0?” Jadwiga Emilewicz, wicepremier w rządzie Matusza Morawieckiego, wiceprezes Instytutu Sobieskiego, który jest twórcą Forum Idee dla Polski zauważyła, że odpowiedni poziom robotyzacji uda się w końcu osiągnąć, natomiast poważnym problemem jest motywacja.

Krzysztof Mazur, prezes Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych, mówił, że kluczem do coraz większej ekspansji zagranicznej polskich firm jest zmiana sposobu myślenia nie tylko administracji, ale przede wszystkim biznesu. Do RPPG należą duże firmy, których strategicznym celem jest wyjście oraz utrzymanie się na wielu rynkach zagranicznych. Krzysztof Mazur mówił o dominującym w polskim biznesie pragnieniu włączenia się w łańcuch dostaw jakieś dużej globalnej firmy, podczas gdy celem powinno być stanie się takim globalnym przedsiębiorstwem. Według niego, w wielu rodzinnych firmach pojawia się problem sukcesji. Młode pokolenie nie jest już tak głodne sukcesu, jak ich ojcowie, nie ma tak silnej motywacji do ciężkiej pracy przez kolejne 30 lat.

W jakich krajach najchętniej inwestują polscy przedsiębiorcy? Na czele listy znajduje się Luksemburg, co – według Krzysztofa Mazura – świadczy o tym, że krajowy biznes szuka po prostu bezpiecznej przystani. Luksemburg to twierdza finansowa w wersji premium oferująca niskie podatki. To największy w Europie hub dla funduszy inwestycyjnych. Według Krzysztofa Mazura, polski biznes powinien wziąć na celownik zamiast Luksemburga np. Niemcy, gdzie nie brakuje okazji inwestycyjnych z powodu trudnej sytuacji wielu gałęzi przemysłu.

Stanisław Koczot

