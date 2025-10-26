Dlaczego premier zachowuje się tak dziwnie?

Donald Tusk nie może się pogodzić z tym, że jest stary i nielubiany. Dlatego zachowuje się jak „poszukujący zemsty, zrzędliwy fiksat”, udający młodszego, niż jest, żeby przypodobać się wyborcom. Nic z tego, młodzi już Tuska nie chcą i nie zechcą – dowodzi publicysta tygodnika „Sieci”.

Donald Tusk nie umie zaakceptować upływu czasu a także faktu, że jest dzisiaj na szczycie najbardziej nielubianych polskich polityków. Według Konrada Kołodziejskiego, który analizuje ostatnie ruchy Tuska w najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci”:

„Tusk nie potrafi pogodzić się z tym, że jest coraz starszy i coraz bardziej stetryczały. Po ludzku to zrozumiałe, ale dyskwalifikuje go to jako polityka odpowiadającego za losy państwa. Zatrzymał się w miejscu i nie dostrzega, że świat wokół się zmienił. Wciąż próbuje tych samych tandetnych zagrywek i dziwi się, że już nie działają” – pisze Kołodziejski.

Zazdrosny o Nawrockiego

Według publicysty „najwięcej cierpienia sprawia szefowi rządu prezydent Nawrocki”. I nie chodzi tu bynajmniej tylko o to, że zwycięstwo kandydata popieranego przez PiS uniemożliwiło Tuskowi zdobycie pełni władzy. Ważne są także kwestie ambicjonalne, dotyczące męskości i popularności.

Premier – a wraz z nim cała Platforma – nie może znieść tego, że Nawrocki jest od niego młodszy, fajniejszy i o wiele bardziej sympatyczny. Że podoba się ludziom, zwłaszcza młodym – zauważa Konrad Kołodziejski.

Przypomnijmy, że, jak wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, prezydent Karol Nawrocki cieszy się pozytywną oceną aż 73 proc. Polaków w wieku 18–29 lat i 67 proc. w grupie 30–39 lat. Dziś Tusk może jedynie pomarzyć o takim wyniku. Dymisji premiera domaga się bowiem 59 proc. osób w grupie 25–29 lat i 56 proc. w wieku 30–39 lat (według sondażu Opinia24 dla RMF FM).

„To gwałtowna zmiana, biorąc pod uwagę to, że podczas ostatnich wyborów parlamentarnych w 2023 r. tendencje były odwrotne. Na Koalicję Obywatelską zagłosowało wówczas 27,6 proc. wyborców z grupy wiekowej 18–29 lat i 28,8 proc. w przedziale 30–39 lat. Te wyniki dały partii Tuska najwyższe poparcie wśród młodych wyborców” – przypomina publicysta.

Charakterologiczne defekty

„Już u progu swojej politycznej kariery Tusk zdradzał charakterologiczne defekty, takie jak zawiść, krętactwo czy ponadnormatywna – nawet jak na standardy panujące w polityce – obłuda. Z wiekiem te cechy zaczęły się nasilać, aż Tusk popadł w obsesję, która w końcu przejęła nad nim kontrolę. Być może dodawało mu to energii, ale zarazem stanowiło poważne ryzyko dla państwa. Nie jest bowiem obojętne, czy na czele rządu stoi człowiek przytomny i o chłodnym umyśle, czy też poszukujący zemsty, zrzędliwy fiksat” – charakteryzuje sytuację w bardzo ciekawym tekście na łamach tygodnika „Sieci” Konrad Kołodziejski.

