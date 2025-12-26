Latające balony nad Polską. Policja wydaje komunikat
Policja podała, że do tej pory odnalezionych zostało siedem najprawdopodobniej tzw. balonów przemytniczych, które w Wigilię wleciały nad Polskę z kierunku Białorusi. Cztery na terenie województwa podlaskiego i trzy na terenie województwa lubelskiego.
Kilkadziesiąt obiektów
O wlocie najprawdopodobniej balonów przemytniczych nad Polskę w wigilijną noc Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało w czwartek w mediach społecznościowych. Jak podała w piątek policja, o godz. 21 w Wigilię od wojska otrzymała informację, że z terytorium Białorusi nad Polskę wleciało kilkadziesiąt takich obiektów.
Policjanci niezwłocznie podjęli czynności w celu ich odnalezienia i zabezpieczenia. Dotychczas odnalezionych zostało siedem takich obiektów, cztery na terenie woj. podlaskiego, trzy na terenie woj. lubelskiego - napisała policja w mediach społecznościowych.
Odpowiedzialność za Polskę? „Zignorowano”
Odpowiedzialności za państwo nie można odłożyć na półkę na okres świąteczny. Niestety ministrowie, którzy powinni dbać o nasze bezpieczeństwo oraz premier kompletnie przespali kolejną niebezpieczną prowokację wymierzoną w Polskę. Wlot w naszą przestrzeń powietrzną kilkudziesięciu balonów oraz prowokacje rosyjskiego lotnictwa zostały całkowicie zignorowane przez polityków koalicji rządzącej. Polityka informacyjna nie może ograniczać się do infantylnych filmików i wygłupów w internecie - napisał w mediach społecznościowych Mariusz Błaszczak, szef klubu prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej.
Policjanci apelują
Funkcjonariusze zaapelowali o zachowanie szczególnej ostrożności, niezbliżanie się do balonów ani niepodejmowanie działań na własną rękę.
O trzech odnalezionych balonach w czwartek informowała podlaska policja.
Miejsce lądowania balonów
Jak podała, przemytnicze balony z papierosami wylądowały w Goniądzu, Boguszewie i Zaborowie. W pakunkach było ponad 5 tys. paczek nielegalnych papierosów.
DORSZ wyjaśniło w czwartek, że lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wyłączona była z użytkowania dla ruchu cywilnego część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim” - zaznaczyło.
Dowództwo w czwartek podało ponadto, że rano polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania rosyjskiego samolotu rozpoznawczego, który wykonywał lot nad Bałtykiem, w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP.
